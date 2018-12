‘Carol’ – tình yêu giữa hai người phụ nữ đẹp / 'Carol' của Cate Blanchett là phim LGBT hay nhất mọi thời đại

Nghệ sĩ hài đồng tính Cameron Esposito lên tiếng phàn nàn sự việc này. Cô chia sẻ trên Twitter cá nhân: "Tôi vừa xem phim Carol trên máy bay và tác phẩm sạch tới nỗi ngay cả cảnh hôn cũng bị cắt mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người phụ nữ hôn nhau là cảnh hoàn toàn có thể chiếu trên máy bay". Sau đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh âu yếm giữa hai nhân vật và khẳng định chi tiết không có gì gợi dục.

Một cảnh hôn trong "Carol" Cảnh hôn phim 'Carol' không được chiếu trên máy bay gây xôn xao

Nhiều người dùng mạng xã hội đăng hashtag #FreeCarol để phản đối quyết định của hãng Delta. Khán giả đồng thuận rằng hãng nên cắt các phân đoạn sex nhưng giữ lại cảnh hôn. "Nếu không có chúng, đây không còn là phim tình yêu nữa", một người xem chia sẻ.

Hai nhân vật nữ chính tình tứ trong phim.

Đại diện hãng Delta giải thích trên tạp chí AfterEllen rằng khi mua phim từ hãng phát hành The Weinstein, họ có hai lựa chọn - bản dựng đầy đủ chiếu ngoài rạp hoặc bản đã biên tập.Trong bản đã biên tập, các nhân viên kỹ thuật của Weinstein không may cắt sạch cảnh "nóng". Hiện hãng hàng không này không có quyền chỉnh lại bản dựng đã mua và chưa có động thái đưa phân đoạn trở lại phim.

Nhà biên kịch Phyllis Nagy của Carol cho biết thêm hai hãng United Airlines và American Airlines mua bản phim chiếu rạp. Ngược lại, những hãng khác mua bản dựng xóa mọi chi tiết nhạy cảm để phù hợp với quy tắc của họ.

Phim được đánh giá là tác phẩm đồng tính xuất sắc.

Carol chuyển thể từ tiểu thuyết The Price of Salt của Patricia Highsmith. Trong phim, Cate Blanchett vào vai một phụ nữ xinh đẹp đã có gia đình, vướng vào cuộc phiêu lưu tình ái với cô nhân viên bán hàng ngây thơ (Rooney Mara) tại một cửa hiệu ở Manhattan (New York - Mỹ) những năm 1950.

Sau khi ra mắt ở Liên hoan Cannes tháng 5 năm ngoái, phim được đón nhận nồng nhiệt. Giới phê bình đánh giá đây là tác phẩm về tình yêu giàu cảm xúc trong bối cảnh xã hội nhiều định kiến vào nửa thế kỷ trước. Đầu tháng 3, Viện phim Anh (BFI) xếp Carol đứng đầu danh sách 30 phim đồng tính hay nhất mọi thời đại.

>> Xem thêm:

‘Carol’ – tình yêu giữa hai người phụ nữ đẹp

'Carol' là phim LGBT hay nhất mọi thời đại

Vũ Văn Việt