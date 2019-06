Căn hộ ngập ánh sáng của tài tử Hàn cao 1,92 m

* Phim 'Tiệm mỳ mỹ nam' của Lee Ki Woo

Lee Ki Woo sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh chạm ngõ màn ảnh từ năm 2003, từng đóng vai phụ trong loạt phim truyền hình "Yêu khờ dại" (A Love to Kill - đóng cùng Bi Rain), "Người yêu danh tiếng" (A Star’s Lover - cặp Choi Ji Woo) hay "Tiệm mỳ mỹ nam" (Flower Boy Ramyun Shop, với Lee Chung Ah). Trên màn ảnh rộng, anh góp mặt trong phim "Cổ điển" (The Classic, cùng Son Ye Jin), "He was cool', "Sad movie", phim kinh dị "Someone behind you" hay "Wedding dress"... Theo Naver, dù sự nghiệp diễn xuất không nổi bật, anh vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình.