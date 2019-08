Camila Cabello: 'Da sần và béo là nét đẹp tự nhiên của phụ nữ'

Ca sĩ "Havana" phản pháo những lời bình phẩm, miệt thị cơ thể cô trên mạng xã hội.

Ngày 4/8, Camila viết trên Instagram: "Công chúng đang quan niệm sai lệch về tiêu chuẩn hình thể của phụ nữ. Da sần và béo là điều bình thường. Chúng là nét đẹp tự nhiên của phụ nữ".

Theo Hollywood Life, Camila đăng bài viết sau khi những bức ảnh chụp cô mặc đồ tắm tại Miami hồi cuối tháng 7 đăng lên mạng. Trong một bức ảnh chụp từ phía sau, nữ ca sĩ lộ phần da đùi có nhiều vết sần và không thon gọn. Nhiều diễn đàn quốc tế chia sẻ bức hình cùng những bình luận chê bai.

Camila Cabello đi tắm biển tại thành phố Miami hồi cuối tháng 7. Ảnh: Mega.

Ca sĩ nói: "Cơ thể tôi không hoàn hảo. Thân hình tôi không được tạc từ đá hay toàn cơ bắp rắn chắc. Sẽ luôn có những bức ảnh, những góc chụp lộ nhược điểm. Tôi thấy buồn khi các cô gái trẻ làm mọi cách để có được thân hình phi thực tế. Họ liên tục xem những bức ảnh được chỉnh sửa và nhầm lẫn đó là thật".

Camila Cabello, 22 tuổi, là ca sĩ người Cuba. Cô từng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, tham gia cuộc thi The X Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, Camila trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana.

Tháng 6, cô và Shawn Mendes phát hành ca khúc Señorita thu hút hơn 395 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Sau MV, hai người nhiều lần bị bắt gặp tình tứ tại nơi công cộng. Tin đồn về chuyện tình của Camila và Shawn xuất hiện từ năm 2015, khi cặp sao hợp tác trong bản hit I Know What You Did Last Summer. Hai người nhiều lần phủ nhận hẹn hò.

MV Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello MV "Señorita" của Shawn Mendes, Camila Cabello.

