Cameron Diaz có con đầu lòng

MỹNữ diễn viên Cameron Diaz (47 tuổi) cùng chồng - nhạc công Benji Madden (43 tuổi) - đón con gái đầu lòng Raddix Madden.

Ngày 3/1, nữ diễn viên thông báo tin vui trên trang cá nhân: "Chúc mừng năm mới từ gia đình Madden. Chúng tôi hạnh phúc chào đón thập niên mới với con gái vừa chào đời Raddix Madden". Cô cho biết muốn đảm bảo sự riêng tư nên không chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội.

Cameron Diaz và chồng Benji Madden. Ảnh: Elle.

Cả hai có con sau 5 năm kết hôn. Tờ Dailymail cho rằng diễn viên 47 tuổi có con nhờ phương pháp mang thai hộ. Tháng 11/2019, cô xuất hiện nơi công cộng với vòng bụng nhỏ, không có biểu hiện mang thai.

Trên Twitter, nhiều người hâm mộ trêu chọc vợ chồng chọn tên khó đọc cho con gái. Tờ Vice cho biết Raddix là tên một nhân vật từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Moonkind: Survivors of Ebola của nhà văn Bruce Merchant. Tuy nhiên, không ai chắc chắn lý do Cameron và Benji đặt tên này cho con.

Cameron Diaz xuất hiện trên phố tháng 11/2019. Ảnh: Mega.

Cameron Diaz, sinh năm 1972, tham gia bộ phim đầu tiên The Mask năm 1994. Cô nổi tiếng với loạt phim Charlie's Angles và thường tham gia những tác phẩm tình cảm, hài như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998)... Năm 2015, cô làm đám cưới với rocker Benji Madden của nhóm nhạc Good Charlotte và dần rút khỏi Hollywood. Trước đó, cô thuộc nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất, với doanh thu phim lên tới hơn 7 tỷ USD.

Cameron Diaz chia sẻ về bộ phim 'The Other Woman' Cameron Diaz trong "The Other Woman" năm 2014. Video: Century Fox.

Rời xa màn ảnh, người đẹp tóc vàng dành tâm sức cho nghiệp viết lách. Cô trở thành tác giả viết về lối sống và cho ra mắt tác phẩm The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body (2013), The Longevity Book (2016)... Cả hai cuốn sách đều nhận được đánh giá tích cực. The Longevity Book đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Đạt Phan (theo Insider)