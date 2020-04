Cẩm Vân livestream hát loạt hit một thời

TP HCMCẩm Vân hát theo yêu cầu khán giả các bài "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ", "Bài ca không quên"... khi livestream ở nhà, tối 2/4.

"Lần đầu tôi thực hiện mini show trực tuyến nên hơi sợ. Hồi giờ tôi hát live cùng ban nhạc ít hát kiểu karaoke như thế này nên không quen, có sai sót mong mọi người thông cảm", ca sĩ nói.

Cẩm Vân hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" Cẩm Vân hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" (Phạm Minh Tuấn) ở buổi livestream tối 2/4 tại nhà. Video: Cẩm Vân.

Khán giả yêu cầu Cẩm Vân hát các nhạc phẩm gắn liền tên tuổi chị như: Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn), Một cõi đi về, Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn), Bài ca không quên, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn)... Nhiều bài không sẵn nhạc nền, chị hát mộc với chất giọng khàn đặc trưng, có nhiều quãng ngân, luyến láy chậm. "Hát hay quá chị ơi, thật tuyệt, chị thường xuyên làm những mini show như thế này nữa nhé", nickname Hàn Thế bình luận.

Cẩm Vân hát "Em kể anh nghe" Cẩm Vân và con gái - CeCe Trương - hát "Em kể anh nghe" ở buổi livestream tối 2/4 tại nhà ở TP HCM. Video: Cẩm Vân.

Show kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Cẩm Vân còn nhắc lại kỷ niệm thời đạp xe đi hát hơn 10 điểm diễn trong một đêm chỉ với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Hay khi thể hiện Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn), chị nói: " Mỗi lần đến sinh nhật, tôi đều chọn hát bài này. Anh Trịnh Công Sơn tưởng tượng rất tuyệt vời, khi hát câu 'Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai', tôi nổi cả da gà". Thấy người xem yêu cầu toàn bài trữ tình, ca sĩ đùa: "Mọi người yêu cầu nhạc trẻ đi, Cẩm Vân còn rất trẻ đó". Chị còn kêu gọi mọi người "thả tim" bấm "like" để cổ vũ tinh thần.

Khi Cẩm Vân hát và giao lưu mọi người, con gái út của chị - CeCe Trương - giúp mẹ chỉnh nhạc, âm thanh. Cô cũng thể hiện các bài: Một đêm say (Thịnh Suy) và song ca cùng mẹ ca khúc Yesterday once more, Em kể anh nghe (Nguyễn Hải Phong). Cẩm Vân vừa hát vừa nhảy, diễn minh họa cho con gái khiến khán giả thích thú. Chị cho biết buổi livestream thiếu chồng, nhạc sĩ Khắc Triệu, vì anh bận việc.

Do Covid-19, gia đình Cẩm Vân hạn chế ra ngoài. Chị được bạn bè, đồng nghiệp gửi tặng nhiều thực phẩm nên yên tâm giai đoạn cách ly xã hội 14 ngày. Ca sĩ nhắn nhủ mọi người không ra đường khi không cần thiết để chống dịch lây lan.

Từ 0h ngày 1/4, cả nước bắt đầu 15 ngày "cách ly toàn xã hội" để phòng chống dịch. Dân chúng được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. Mọi người giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tâm Giao