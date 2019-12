Cách phối giày với trang phục cho nam giới

Diện quần jean có thể chọn kiểu giày sneaker, boot; giày tây phù hợp với trang phục công sở; sandal hoặc giày thể thao phối cùng short tôn cá tính.

Quần jean

Quần jean là mẫu trang phục thông dụng và gần như có mặt trong tủ đồ của mọi chàng trai. Nếu diện quần dáng slim-fit và skinny năng động, bạn nên ưu tiên các đôi sneaker.

Với jean phom dày, ống đứng, hãy phối kèm giày đế to, boot hầm hố. Mẫu boot từ thương hiệu Passo hiện còn 139.000 đồng trên Shop VnExpress. Thiết kế mềm mại và êm ái, tạo cảm giác thoải mái cho từng bước đi. Phần đế làm bằng cao su tổng hợp với phần rãnh chống trơn trượt, đảm bảo sự an toàn. Giày chú trọng phom dáng với từng đừng nét mạnh mẽ, đường may tỉ mỉ.

Các đôi boot phối cùng jean mang đến vẻ ngoài lịch lãm.

Quần tây

Quầy tây phối kèm giày da là công thức bất thành văn. Tùy theo sở thích, bạn có thể lựa chọn các mẫu giày kiểu dáng cổ điển từ thương hiệu Pierre Cardin với phần đế giày có tạo hình đường vân độc đáo, chống trơn trượt, mài mòn. Mẫu giày hiện còn 1,995 triệu đồng trên Shop VnExpress. Một gợi ý khác là mẫu giày da lười từ Lucacy với mức giá vừa phải, chỉ 399.000 đồng (giá gốc 690.000 đồng).

Nhiều mẫu giày từ thương hiệu Pierre Cardin được giảm giá trên Shop VnExpress.

Với sự biến tấu trong phong cách thời trang, bạn cũng có thể phối đồ theo xu hướng smart casual (phóng khoáng, tự do), mang quần tây kèm những đôi sneaker tối giản, màu trung tính.

Quần short

Quần short là trang phục được nhiều nam giới lựa chọn trong các dịp du lịch, dạo phố. Bạn có thể kết hợp short cùng các mẫu giày năng động như sneaker hay sandal.

Giày thể thao nam Zapas Runner có thiết kế tối giản, màu đen dễ dàng phối nhiều loại trang phục, kiểu dáng toát lên vẻ tự do, cá tính cho nam giới. Mẫu giày hiện giảm còn 229.000 đồng (giá gốc 400.000 đồng) và tặng kèm balo du lịch Glado.

Một lựa chọn khác là sandal Vento (giá giảm còn 320.000 đồng) với đế cao su nguyên chất, quai dù chắc chắn, đường may tinh tế, tỉ mỉ.

Ngoài giá giảm trực tiếp trên sản phẩm, đơn hàng từ 499.000 đồng trên Shop VnExpress được giảm thêm 10% (tối đa 100.000 đồng) khi nhập mã "Giatot10".

Trong tháng 12, Shop VnExpress còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác, đem đến cơ hội mua sắm tiết kiệm. Để có thêm thông tin chi tiết, xem tại đây.

Thảo Trang