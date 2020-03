Cách nhận diện túi Louis Vuitton sản xuất ở Mỹ

Túi xách và ví Louis Vuitton đều có mã ngày, tháng tương ứng với địa điểm, tuần và năm sản xuất sản phẩm đó.

Theo Business Insider, nhiều tín đồ hàng hiệu quan niệm "túi xách Louis Vuitton chính hãng phải đến từ Pháp" và những mẫu có dòng chữ "Made in France" mới được xem là hàng thật. Thực tế thương hiệu Louis Vuitton có đến 4.000 trụ sở sản xuất chuyên biệt trải khắp Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Italy và Đức.

Tại Mỹ, có đến ba xưởng sản xuất nổi tiếng đặt ở San Dimas (California), Irwindale (California) và Keene (Texas). Các điểm sản xuất tại Mỹ tập trung vào những dòng canvas (dạng vải bạt, vải bố cao cấp): Monogram, Damier và canvas đa sắc (hiện đã ngừng sản xuất).

Các dòng túi đặc trưng của Louis Vuitton. Ảnh: Yoogi’s Closet.

Theo phân tích từ Business Insider, có ba cách nhận diện một chiếc túi Louis Vuitton xuất xứ từ Mỹ:

Mã ngày, địa điểm xưởng sản xuất Louis Vuitton

Túi xách và ví Louis Vuitton đều có mã ngày tháng tương ứng với địa điểm, tuần và năm sản xuất sản phẩm đó. Có khá nhiều mã ngày tháng cho thấy điểm xuất xưởng của sản phẩm LV ấy từ Mỹ, thông qua tổ hợp hai chữ cái và bốn chữ số. Những chữ cái xác định ở Mỹ gồm: FC, FH, LA, OS, SD, FL, trong đó thông dụng nhất là mã SD.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, tùy năm sản xuất. SD đại diện cho Pháp trước năm 1995 và San Dimas (một thành phố ở California, Mỹ). Những chiếc túi sản xuất từ 1995 trở về sau nếu có mã SD đồng nghĩa với việc được sản xuất từ Mỹ. Ngoài ra, mã CA không tượng trưng cho Mỹ mà là Tây Ban Nha.

Mã ngày sản xuất tại Mỹ trên chiếc túi LV Speedy. Ảnh: Business Insider.

Dấu in nhiệt "Made in USA"

Từ năm 1995 đến giữa năm 2012, những chiếc túi sản xuất tại Mỹ sẽ được đóng dấu "LOUIS VUITTON made in U.S.A.". Khi xác thực một sản phẩm Louis Vuitton, người dùng chỉ cẩn đối chiếu dấu đóng này với mã ngày, dựa theo danh sách những "điểm sản xuất".

Dấu in nhiệt trên từng sản phẩm. Ảnh: Business Insider.

Thẻ đánh dấu "Made in USA of Imported Materials"

Từ sau năm 2012, tất cả sản phẩm được sản xuất tại Mỹ của thương hiệu Louis Vuitton đính thêm một tag nhỏ bằng vải hoặc da với dòng "made in U.S.A. of imported materials". LV đã bỏ dấu in nhiệt (được đề cập ở trên) và thay vào đó sẽ biến nó thành một tag may riêng.

Theo Business Insider, có một số phụ kiện da nhỏ sản xuất tại Mỹ sau năm 2012 không có dấu in nhiệt "Made in USA" hay tag may "Made in USA of imported materials". Thay vào đó được đánh dấu bằng mã ngày và nơi sản xuất (ví dụ: SD####).

Một số ảnh về tag may "Made in USA of imported materials" bằng da và vải. Ảnh: Business Insider.

(Nguồn: Business Insider)