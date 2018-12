Các vai diễn kinh điển sẽ ra sao nếu thay diễn viên

Ban đầu đạo diễn phim "Gravity" chọn Angelina Jolie để đóng vai Ryan Stone nhưng khi đó nữ diễn viên đang bận thực hiện dự án của riêng cô - "In The Land of Blood and Honey". Vai diễn cuối cùng do Sandra Bullock đảm nhận. (Xem hình gốc)