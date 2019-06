Năm 2005, Warner Bros khai thác tiếp các tác phẩm về Người Dơi. Christian Bale vào vai chính trong ba bộ phim của series mới này: Batman Begin (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012). Nhận vai, Christian phải tăng gần 30 kg trong một năm để có hình thể phù hợp nhân vật. Trước đó, anh thủ vai thợ máy mắc chứng mất ngủ có thân hình gầy trong The Machinist (2004). Vai diễn Batman của Christian để lại ấn tượng với giọng nói đặc trưng. Các tác phẩm thành công về mặt thương mại và nhận nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Hai phần The Dark Knight đều có doanh thu hơn 1 tỷ USD, cao nhất trong các tác phẩm điện ảnh của vũ trụ DC tính đến thời điểm đó. Sau Batman, Christian nhận nhiều vai diễn thành công. Năm 2011, anh từng đoạt giải Oscar cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với The Fighter. Tài tử cũng nhận ba đề cử Oscar cho các phim American Hustle (2013), The Big Shot (2015) và Vice (2018).