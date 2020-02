Các tài tử Hàn thay đổi qua 20 năm

Song Seung Hun cũng được đông đảo khán giả châu Á biết đến sau "Trái tim mùa thu". Anh năm nay 44 tuổi, đóng phim đều đặn. Hôm 12/2, công ty của Seung Hun cho biết anh sẽ đóng bác sĩ tâm lý trong phim "Shall we eat dinner together" của đài MBC, dự kiến chiếu từ tháng 5. Nam diễn viên chưa công khai tình yêu, từ khi chia tay Lưu Diệc Phi cuối năm 2017.