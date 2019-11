Các series Âu Mỹ nổi bật tháng 11

Mùa ba "The Crown" kể tiếp cuộc đời nữ hoàng Anh, "His Dark Materials" giàu chất kỳ ào, còn "The Morning Show" xoay quanh bê bối sex.

Tờ New York Times chọn các loạt phim triển vọng bắt đầu chiếu tháng này.

Dickinson

Ngày chiếu: 1/11

Đơn vị: Apple TV+

Dickinson

Loạt phim kể về Emily Dickinson - nữ thi sĩ Mỹ ở thế kỷ 19. Bà được xem là một nghệ sĩ dị biệt, hầu như sống biệt lập, ít tiếp xúc người khác. Di sản của Dickinson là gần 1.800 bài thơ, trong đó nhiều tác phẩm được biết đến sau khi bà qua đời. Series thuộc thể loại hài đen (gây cười từ các vấn đề tưởng nghiêm túc), khai thác nội tâm của nhà thơ (Hailee Steinfeld đóng).

The Morning Show

Ngày chiếu: 1/11

Đài: Apple TV+

The Morning Show

Series mào đầu khi người dẫn chương trình Mitch (Steve Carell đóng) bị đuổi do hành vi tình dục không đúng mực, khiến bạn dẫn Alex (Jennifer Anniston) khó xử. Cô phải cố duy trì tên tuổi của chương trình trong lúc đối mặt nhiều thách thức. Bê bối sex trong phim được cho là lấy cảm hứng từ scandal của Matt Lauer (người dẫn chương trình của NBC) vào năm 2017.

His Dark Materials

Ngày chiếu: 3/11

Đơn vị: HBO

His Dark Materials

His Dark Materials là bộ ba tiểu thuyết kỳ ảo ăn khách của Philip Pullman. Tập đầu - Nothern Lights - từng được chuyển thể thành phim điện ảnh The Golden Compass (2007) nhưng không thành công. Lần này, đài HBO kết hợp BBC One sản xuất series dài tập. Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới mà mỗi người đều có một linh thú gắn kết chặt chẽ. Nhân vật chính Lyra (Dafne Keen) là cô bé mồ côi phát hiện bí mật liên quan đến ngài Asriel (James McAvoy) và tình nhân Marisa Coulter (Ruth Wilson). His Dark Materials cũng đánh dấu sự tái xuất của Dafne Keen - sao nhí vụt sáng sau khi hóa nữ dị nhân trong Logan (2017).

The Man in the High Castle (mùa 4)

Ngày chiếu: 15/11

Đơn vị: Amazon

The Man in the High Castle (mùa 4)

Đây cũng là mùa cuối của loạt phim nổi tiếng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Philip K. Dick. Phim mô tả một thế giới giả tưởng khi phát xít Đức chiến thắng và chiếm phía đông nước Mỹ, còn quân Nhật đóng phía tây. Một phụ nữ ở San Francisco nhận cuốn phim mô tả cảnh quân Đồng minh chiến thắng và bắt đầu nghĩ đây dường như là kết cục "thật" của thế giới.

The Crown (mùa 3)

Ngày chiếu: 17/11

Đơn vị: Netflix

The Crown (mùa 3)

Loạt phim về nữ hoàng Anh Elizabeth II luôn là tâm điểm mỗi khi phát sóng và gặt hái hàng loạt giải thưởng. Sau hai mùa, diễn viên Claire Foy rời vai chính, thay vào đó, Olivia Colman đóng nhân vật ở tuổi trung niên. Ở mùa ba, Elizabeth II đối mặt với vấn đề gián điệp, kinh tế suy thoái, thảm kịch sập hầm mỏ Aberfan năm 1966. Colman đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau tượng vàng Oscar nữ chính năm nay và được trông đợi tiếp tục ghi dấu ấn.

Servant

Ngày chiếu: 28/11

Đơn vị: Apple TV+

Servant

Tên tuổi M. Night Shyamalan - bậc thầy kinh dị người Mỹ gốc Ấn - khiến Servant được quan tâm. Anh là giám đốc sản xuất series xoay quanh đôi vợ chồng (Lauren Ambrose và Toby Kebbell đóng) đang đau đớn vì mất con. Họ tìm thấy niềm hy vọng ở một phương pháp chữa trị mới, đồng thời thuê một vú em (Nell Tiger Free đóng) giúp việc. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ quái bắt đầu diễn ra.

Ân Nguyễn