Các sao nữ tỏa sáng và mờ nhạt trên màn ảnh Việt 2019

Ngô Thanh Vân gây tiếng vang với "Hai Phượng", Thu Quỳnh, Bảo Thanh vụt sáng ở "Về nhà đi con", còn Vân Trang, Quỳnh Nga mờ nhạt trong năm 2019.

Các nữ diễn viên thành công

Ngô Thanh Vân

Hậu trường hành động của Ngô Thanh Vân, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa trong "Hai Phượng" Hậu trường hành động của "Hai Phượng".

Đả nữ của màn ảnh Việt thắng lớn với Hai Phượng - phim cô đóng chính và sản xuất. Những thế võ đẹp mắt, biểu cảm mạnh mẽ giúp Ngô Thanh Vân tròn vai người mẹ chiến đấu với giang hồ để cứu con gái. Hai Phượng thu hơn 200 tỷ đồng toàn cầu, phát hành ở Mỹ và được giới phê bình quốc tế khen ngợi (95% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes). Ngô Thanh Vân được đề cử hạng mục nữ chính ở Liên hoan phim Việt Nam lần 21.

Năm nay, Ngô Thanh Vân còn đóng hai tác phẩm Hollywood là Da 5 Bloods (của đạo diễn lừng danh Spike Lee) và The Old Guard (phim hành động có Charlize Theron đóng chính). Ngoài ra, người đẹp được chú ý ở cả vai trò sản xuất. Sau Hai Phượng, cô khởi động dự án điện ảnh về Thanh Sói - nhân vật phản diện trong phim. Năm 2020, phim Trạng Tí do cô sản xuất cũng là một trong những tác phẩm giàu triển vọng ở phòng vé.

Thu Quỳnh

Những cảnh diễn nổi bật của Thu Quỳnh trong "Về nhà đi con" (vai Huệ) Những cảnh diễn nổi bật của Thu Quỳnh trong "Về nhà đi con".

Chỉ trong hai năm, Thu Quỳnh vụt sáng thành cái tên hàng đầu trong làng phim truyền hình. Sau nhân vật phản diện My Sói ở Quỳnh Búp Bê, sao nữ vào vai có tính cách đối lập trong Về nhà đi con. Cô hóa thân Huệ - cô gái nhu mì, cam chịu, có người chồng vũ phu và hay nhận thiệt thòi về mình. Sự biến hóa của Thu Quỳnh được khán giả đón nhận. Cô được nhiều nghệ sĩ đi trước đánh giá có thực lực để đi đường dài. "Thu Quỳnh còn trẻ, đang ở độ chín của nghề, lại có niềm đam mê, chắc chắn tiến xa, đào lệch hay đào thương cũng chẳng làm khó được Quỳnh", nghệ sĩ Trung Anh nhận xét.

Bảo Thanh

Trailer "Về nhà đi con" tập 80 Bảo Thanh, Quốc Trường trong "Về nhà đi con".

Sau Sống chung với mẹ chồng (2017), Bảo Thanh lại chinh phục khán giả nhờ vai Thư trong Về nhà đi con. Nhân vật là con gái thứ hai trong gia đình, sống thực dụng nhưng thương bố, chị và em gái. Tình cảm của Thư và chàng trai nhà giàu Vũ (Quốc Trường đóng) là tâm điểm trong nhiều tập phim. Bảo Thanh biểu cảm tốt ở loạt cảnh khóc, thể hiện tình cảm với người yêu. Cô giành giải "Nữ diễn viên ấn tượng" ở VTV Award 2019. Mùa Tết 2020, Bảo Thanh tái ngộ Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi mắt âm dương.

Bảo Hân

Các trích đoạn gây sốt của em út phim 'Về nhà đi con' Các cảnh nổi bật của Bảo Hân trong "Về nhà đi con".

Bảo Hân nổi lên như "làn gió mới" trong làng phim truyền hình năm nay. Cô là mảnh ghép cuối cùng trong ba chị em của Về nhà đi con. Nét phóng khoáng, ngổ ngáo trong vai Ánh Dương khiến sao trẻ khác biệt đàn chị Thu Quỳnh, Bảo Thanh. Sao nữ có nền tảng tốt khi là thủ khoa môn diễn xuất Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù đắt show sau Về nhà đi con, diễn viên sinh năm 2000 cho biết hiện vẫn ưu tiên việc học.

Trúc Anh, Khánh Vân, Thảo Tâm (phim Mắt biếc)

Trailer Mắt biếc Trailer "Mắt biếc".

Một nguyên nhân khiến bản điện ảnh Mắt biếc thành công là dàn diễn viên hợp vai, trong đó cả ba sao nữ Trúc Anh, Khánh Vân và Thảo Tâm. Họ đều có khoảnh khắc tỏa sáng. Trúc Anh gây ấn tượng với nhan sắc trong vai Hà Lan, Khánh Vân sôi nổi, lột tả được sự yêu đời, chủ động trong tình cảm của Trà Long, còn "hot girl IELTS" Thảo Tâm dù ít đất diễn vẫn được nhớ đến trong vai Hồng (một sáng tạo riêng của phim). Từ khi Mắt biếc công chiếu, ba diễn viên thành tâm điểm truyền thông, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội.

Hồng Đào

Trailer Thưa mẹ con đi Trailer "Thưa mẹ con đi".

Năm 2019, Hồng Đào hoạt động sôi nổi làng phim, đóng Cua lại vợ bầu, Thưa mẹ con đi, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Trong đó, cô ghi dấu nhất với vai người mẹ phát hiện con trai đồng tính trong Thưa mẹ con đi. Nét diễn của Hồng Đào toát lên nỗi buồn phảng phất, xen lẫn tình thương con của nhân vật. Sau nhiều năm diễn hài, Hồng Đào vẫn chứng tỏ nội lực khi đóng tâm lý, chính kịch - sở trường từng giúp cô ghi dấu ở thập niên 1990. Trong năm 2020, nghệ sĩ sẽ là tâm điểm khi vào vai Từ Dụ thái hậu trong Phượng Khấu - series cổ trang rất được quan tâm.

* Các sao nữ nhạt nhòa trong năm

Ân Nguyễn