Các sao Hàn giải nghệ năm 2019

Big Bang chỉ còn bốn thành viên khi Seungri thông báo rút khỏi làng giải trí hồi tháng 3, sau 13 năm đồng hành nhóm. Ca sĩ bị giới chức Hàn Quốc liệt vào danh sách nghi phạm môi giới bán dâm. Ngoài ra, anh vướng loạt bê bối như bị nghi trốn thuế, tổ chức tiệc thác loạn, đánh bạc, góp mặt trong phòng chat tình dục của Jung Joon Young. Burning Sun - hộp đêm anh góp vốn đầu tư - còn bị điều tra tàng trữ, cung cấp ma túy cho khách hàng. Hiện cơ quan điều tra vẫn không bắt giam, kết tội Seungri vì không đủ bằng chứng. Seungri sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc kiêm doanh nhân. Anh gia nhập làng giải trí năm 2006 với vai trò thành viên nhóm Big Bang. Đây là một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với loạt bản hit như "Haru Haru", "Bang Bang Bang", "Last Dance", "Fxxk It"... Seungri từng góp mặt trong một số phim như "Ánh sáng và bóng tối", "Đôi mắt thiên thần", "Love Only", "Beethoven's Virus"... Ảnh: Yonhap.