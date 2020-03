Các rạp phim Hà Nội đóng cửa

Các rạp chiếu bóng ở Hà Nội sẽ đóng cửa từ ngày 21/3 để phòng chống Covid-19.

Đại diện các chuỗi rạp lớn như CGV, Galaxy cho biết do công văn của UBND thành phố (phát đi vào ngày 19/3) không quy định rõ thời điểm hạn chế tập trung đông người, nên họ chiếu nốt các suất hôm nay. Những khách đặt vé trước từ ngày mai được hoàn tiền, qua chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trước đó, các quán bar, vũ trường, karaoke, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội dừng đón khách từ ngày 13/3. Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung - nói người dân nên hạn chế ra đường đến cuối tháng 3 để tránh dịch bệnh. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan quản lý khác giám sát thực hiện việc hạn chế tập trung đông người tại các điểm vui chơi, giải trí.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân "cố gắng ở nhà". Ảnh: Võ Hải.

Đại diện CGV nhận định đóng cửa rạp là biện pháp cần thiết, hữu ích cho cộng đồng để tránh lây lan nCoV. Trên toàn quốc, hệ thống này còn mở dưới 20% số rạp, ở các tỉnh chưa có ca nhiễm như Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La.

Từ ngày 15/3, TP HCM đã đóng cửa rạp phim, sân khấu. Một số tỉnh như Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có động thái tương tự những tuần qua. Đến ngày 20/3, Việt Nam hiện ghi nhận 85 ca nhiễm, trong đó 24 ở Hà Nội và 17 ở TP HCM.

Do tình hình Covid-19, nhiều bom tấn như Mulan, Fast & Furious 9, No Time to Die, Black Widow đã hủy lịch ra mắt. Ngành phim ảnh ước tính mất 20 tỷ USD do rạp đóng cửa, nhiều dự án ngưng sản xuất. Các phim Trạng Tí, Bí mật của gió, Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử cũng dời lịch chiếu.

