Land of the Dead là phim thứ tư trong loạt phim xác sống của đạo diễn George Romero, sau Night of the Living Dead, Dawn of the Dead và Day of the Dead. Tác phẩm kể về loài xác sống dần dần lấy lại trí thông minh và xây dựng một xã hội có cấp bậc, dù vài kẻ vẫn dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi ánh sáng. Trong phim, nhân vật xác sống có tên Big Daddy thậm chí còn chỉ đạo một cuộc tấn công vào lãnh thổ con người. Được giới phê bình đánh giá tích cực, phim thu về 46 triệu USD sau khi ra mắt.