Ca sĩ Trung Quốc, ban nhạc Mỹ, Phần Lan... chuyển ngữ và thể hiện bài hát "Ghen Cô Vy" theo nhiều phong cách.

'Ghen Cô Vy' nhiều thứ tiếng

Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc lan tỏa toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về dịch. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng".

Hiểu Nhân

