Các nghệ sĩ chấm giải 'Ngôi sao của năm' 2019

TP HCMDiễn viên Thanh Hằng, Thanh Thúy, ca sĩ Hà Hồ, nhà thiết kế Công Trí và đạo diễn Long Kan chấm giải Ngôi sao của năm 2019.

Chiều 30/12, ban tổ chức Ngôi sao của năm 2019 gặp gỡ dàn giám khảo của chương trình để giới thiệu đề cử các hạng mục cũng như thông qua tiêu chí chấm giải. Các thành viên còn lại là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, chuyên gia trang điểm Nam Trung không tham dự vì bận việc.

Từ trái qua: diễn viên Thanh Thúy, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Công Trí, bà Mai Liên (lãnh đạo báo Ngoisao.net), siêu mẫu Thanh Hằng, đạo diễn Long Kan. Ảnh: Maison de Bil.

Các giám khảo sau khi trao đổi đã nêu một vài lựa chọn ban đầu của mình trong số 30 đề cử ở 6 hạng mục. Họ đánh giá cao chương trình có nhiều nghệ sĩ trẻ được đề cử năm nay. Điểm của giám khảo quyết định 60% người chiến thắng, 40% còn lại do độc giả bình chọn.

* Đề cử giải thưởng Ngôi sao của năm 2019

Chương trình bình chọn "Ngôi sao của năm 2019" do Báo Ngoisao.net tổ chức, có chủ đề "Show me your crown", tôn vinh những nghệ sĩ dưới 35 tuổi, luôn chọn con đường riêng, phong cách riêng để có những thành tựu bứt phá, có sức lan toả và truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam. Bên cạnh đó, họ đã vượt qua những áp lực trong cuộc sống, phán xét của xã hội để trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP là một trong những thần tượng của giới trẻ Việt Nam. Anh nằm trong đề cử "Ngôi sao Âm nhạc". Ảnh: MTP.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 18h ngày 15/1 tại TP HCM. Dự kiến có 30 nghệ sĩ trong các đề cử cùng khoảng 100 người nổi tiếng ở các lĩnh vực nghệ thuật tham dự. Giải thưởng gồm 6 hạng mục: Ngôi sao Âm nhạc, Ngôi sao Phim ảnh, Ngôi sao Thời trang, Ngôi sao Phong cách, Ngôi sao Triển vọng và Mỹ nhân của năm. Ngoài ra, ban tổ chức trao thêm hai hạng mục - Ngôi sao Truyền cảm hứng và Ngôi sao Cống hiến - dành cho những nhân vật mang tính biểu tượng của showbiz Việt.

Đạt Phan