Các ca khúc thu hút người nghe cuối năm qua

Các nhạc phẩm kinh điển về Giáng Sinh, nhạc phim "Frozen 2"… đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế tháng 12/2019.

'All I Want For Christmas Is You' - Mariah Carey

'All I Want for Christmas Is You' - phiên bản mới MV "All I want for Christmas is you" phiên bản mới của Mariah Carey. Bản hit Giáng sinh All I want for Christmas is you, gắn liền tên tuổi diva Mariah Carey, ba tuần giành quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tháng 12. Ngày 19/12, Mariah ra mắt MV mới - phiên bản Make My Wish Come True - mừng ca khúc tròn 25 tuổi. Bài hát thuộc album Merry Christmas, phát hành khi Mariah Carey 24 tuổi. All I want for Christmas is you nói về nỗi lòng cô gái nhớ người yêu trong mùa Giáng sinh. Cô không cần quà hay ngắm tuyết, chỉ muốn có người yêu bên cạnh. Theo Huffington Post, danh ca sáng tác bài hát trong 15 phút. Ca khúc giúp nữ ca sĩ kiếm khoảng 60 triệu USD tiền bản quyền.

'Last Christmas' - Wham!

Last Christmas - Wham (4k) MV "Last Christmas" phiên bản 4K của Wham!.



Ca khúc quay lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí 27 trong tuần đầu tiên tháng 12 và lưu danh ở vị trí 11 trong tuần cuối tháng. Last Christmas ra đời năm 1984, do chính George Michael sáng tác. Bài hát là câu chuyện về một chàng trai cuồng si, hết mình vì tình yêu nhưng cô gái lại bỏ đi, khiến anh cô đơn, tuyệt vọng trong mùa Giáng sinh lạnh giá. Ngày 13/12, MV được phục dựng với chất lượng cao 4K, thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Youtube.

'River' - Elle Goulding

MV "River" - Elle Goulding

Ngày 4/12, nữ ca sĩ Elle Goulding phát hành ca khúc River, hát lại từ bản hit năm 1971 của nghệ sĩ người Canada - Joni Mitchell. MV mang chủ đề sinh thái, Elle cùng bạn bè thu nhặt rác thải, chai nhựa trên một bờ biển để làm cây thông Noel. Ca khúc giành quán quân bảng xếp hạng UK Singles Chart. Đây là bài hát thứ ba giành vị trí No.1 trên bảng xếp hạng này của Elle, sau Burn năm 2013 và Love Me Like You Do năm 2015.



Bản gốc River nằm trong album Blue của Joni Mitchell. Dù lời ca đề cập đến Giáng sinh, trong nhiều thập kỷ, River hiếm khi được coi là một bài hát Giáng sinh vì mang giai điệu chậm rãi, cùng lời hát u buồn. River trở nên phổ biến từ những năm 2000, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát lại: James Taylor, Sarah McLachlan, Idina Menzel, dàn diễn viên Glee...



It's coming on Christmas,

They're cutting down trees.

Putting up reindeer

Singing songs of joy and peace,

Oh, I wish I had a river I could skate away on.



(Giáng sinh đang gần đến

Họ bắt đầu chặt cây

Dựng lên những chú tuần lộc

Hát những khúc ca về niềm vui và hòa bình

Ồ, còn tôi chỉ ước tôi có một dòng sông và trôi đi)



'Adore You' - Harry Styles

MV "Adore You" - Harry Styles



Ca khúc được phát hành ngày 6/12, là single thứ ba trong album phòng thu Fine Line của cựu thành viên One Direction - Harry Styles. Trước đó, ca sĩ đã ra mắt hai single Lights Up và Watermelon Sugar. Sau tuần đầu tiên, Adore You giành vị trí 11 trên bảng xếp hạng UK Singles Chart và thu hút hơn 17 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Trong MV, Harry là một chàng trai sống tại vùng đảo u ám. Anh có hàm răng sáng trắng như đèn neon và kết bạn với một chú cá khổng lồ. Thông qua tình bạn của Harry và chú cá, anh khiến người dân trên đảo mỉm cười và lạc quan trở lại. Album Fine Line cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng UK Albums Chart.



'Into The Unknown' (Frozen 2) - Idina Menzel và Aurora

‘Into The Unknown’ (Frozen 2) - Idina Menzel và AURORA



Into The Unknown là ca khúc chủ đề trong bộ phim hoạt hình Frozen 2. Nữ ca sĩ Idina Menzel là người lồng tiếng cho nhân vật nữ hoàng Elsa, cùng Aurora - ca sĩ 23 tuổi người Na Uy - thể hiện bài hát. Into The Unknown giống như một đoạn hội thoại giữa Elsa và một giọng nói khác của chính mình vang vọng từ nơi xa. Tâm trí Elsa tường minh nhất khi cô ở một mình, tự trò chuyện. Ca khúc giành vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Kid Digital Songs. Trong khuôn khổ giải Quả Cầu Vàng, diễn ra vào ngày 5/1, Into The Unknown giành được đề cử "Ca khúc nhạc phim xuất sắc". MV Into The Unknown trên kênh Youtube của Disney Music đang thu hút hơn 66 triệu lượt xem.

Thu Thảo (tổng hợp, video: Youtube)