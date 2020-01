Các ca khúc quốc tế phổ biến ở Anh 10 năm qua

“Shape of You” của Ed Sheeran đứng đầu danh sách những ca khúc hay nhất từ năm 2010 tới 2019 do tạp chí Official Charts của Anh bình chọn.

Ed Sheeran nhận danh hiệu "Nghệ sĩ của thập kỷ" do công ty Official Chart Company công bố hồi tháng 12/2019. Nam ca sĩ sở hữu ba trong 10 ca khúc thành công nhất tại Anh 10 năm qua.



Shape Of You là đĩa đơn chủ đạo trong album Divide của Ed Sheeran, phát hành tháng 1/2017. Trên nền nhạc điện tử bắt tai Pop Dance pha lẫn Tropical House - thể loại nhạc sôi động thường thấy tại các lễ hội mùa hè, Ed Sheeran thể hiện sự nổi loạn với những câu hát khêu gợi về thân hình phụ nữ. Shape Of You thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế đầu năm 2017, giữ vị trí quán quân trên UK Single Charts trong 14 tuần và Billboard Hot 100 trong 12 tuần. Sức hút của đĩa đơn này mang lại cho Ed hàng loạt giải thưởng: "Bài hát của năm" tại Kids’ Choice Award 2018, "Trình diễn Pop xuất sắc" tại Grammy 2018... MV Shape of You trên Youtube hiện thu hút 4,5 tỉ lượt xem, trở thành ca khúc thành công nhất sự nghiệp của anh.



Uptown Funk được ra mắt vào tháng 11/2014, nằm trong album Uptown Special của ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Anh - Mark Ronson kết hợp cùng Bruno Mars. Ca khúc là sự pha trộn của nhiều thể loại nhạc: Funk, Soul xen lẫn Disco, nội dung xoay quanh những chàng trai suy nghĩ đơn giản để tận hưởng niềm vui cuộc sống. Trong MV, hai nghệ sĩ cùng những vũ công nhún nhảy theo điệu nhạc trên từng con phố và trình diễn trên một sân khấu sôi động. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58, Uptown Funk thắng hai giải lớn - "Ghi âm của năm" và "Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc Pop xuất sắc". Hiện ca khúc thu hút 3,6 tỉ lượt xem trên nền tảng Youtube.



Thinking Out Loud là đĩa đơn nằm trong album thứ hai của Ed Sheeran mang tên X. Ca khúc giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thắng Grammy "Ca khúc của năm" 2016. Với ca từ và giai điệu lãng mạn, Thinking Out Loud bày tỏ khao khát tình yêu vĩnh hằng. Ed Sheeran dành năm tiếng một ngày tập nhảy để có thể khiêu vũ trong video. Trên Youtube, MV hiện thu hút hơn 2,8 tỷ lượt xem.

Tháng 4/2017, ba tháng sau khi Despacito ra mắt và trở thành hiện tượng âm nhạc Latin phổ biến toàn cầu, Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee tung ra phiên bản remix của ca khúc. Phiên bản mới có thêm đoạn lời tiếng Anh do Justin thể hiện, khiến ca khúc lan tỏa rộng rãi hơn. Theo BBC, nhiều nhà phê bình khẳng định ca khúc không thể đạt được thành công như vậy nếu không có sự góp sức của ngôi sao nhạc Pop. Chủ nhân bản gốc - Luis Fonsi - cũng tôn vinh đóng góp của Justin: "Chúng tôi đang ở cấp độ một và anh ấy giúp chúng tôi đến với cấp độ tiếp theo". Bản remix này mang về cho Justin hai giải thưởng của American Music Awards - "Kết hợp của năm" và "Ca khúc Pop/Rock được yêu thích nhất".



Đĩa đơn Perfect trong album Divide là ca khúc Ed Sheeran dành tặng bạn gái lúc bấy giờ và vợ của anh hiện tại - Cherry Seaborn. Bài hát kể về hai nhân vật bên nhau từ khi còn nhỏ, cùng trưởng thành, chia sẻ những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Ed Sheeran hát về cô gái của mình với sự yêu thương, trân trọng khiến Perfect trở thành một bản tình ca, được người yêu nhạc đón nhận rộng rãi. Ca khúc trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hơn nửa năm và đang đạt hơn 2,2 tỷ lượt xem trên Youtube.



Rapper người Canada - Drake - kết hợp Wizkid và nữ ca sĩ Anh - Kyla phát hành ca khúc One Dance vào tháng 4/2016. Ca khúc được sáng tác theo phong cách nhạc Funk mang âm hưởng thập niên 1960, 1970, kết hợp Afrobeat - phong cách âm nhạc Tây Phi. One Dance bày tỏ cảm xúc của người đàn ông khi níu kéo một phụ nữ quyến rũ nhảy thêm một điệu trước khi rời đi. Ca khúc đạt nhiều thành công về lượt nghe trực tuyến, đứng vững ở các vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tại Anh, ca khúc có 15 tuần liên tiếp giành vị trí No.1 UK Single Charts, ngang bằng thành tích Love Is All Around của Wet Wet Wet và chỉ kém một tuần so với kỷ lục 16 tuần của (Everything I Do) I Do It For You - Bryan Adams.



Happy nằm trong album nhạc phim hoạt hình Despicable Me 2 năm 2013, cũng như album phòng thu G I R L của Pharrell Williams. Theo Guardian, Happy kết hợp xuất sắc giữa cổ điển và hiện đại - nhạc soul pha lẫn R&B, âm thanh nhạc cụ truyền thống song hành guitar điện tử. Ca khúc có nhịp điệu nhanh, được thể hiện với giọng giả thanh của Pharrell, mang lại năng lượng tích cực cho người nghe, khuyến khích mọi người tận hưởng niềm vui hàng ngày. Happy được đề cử giải Oscar, hạng mục "Ca khúc gốc xuất sắc" và giành hai giải Grammy "Trình diễn Pop đơn ca xuất sắc" và "Video âm nhạc xuất sắc".



All Of Me nằm trong album Love In The Future, phát hành năm 2013. Bài hát mang phong cách R&B kết hợp Pop ballad, giai điệu chậm và được thể hiện trên tiếng dương cầm mộc mạc. Lời ca khẳng định nam ca sĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của người con gái anh yêu, dù cô không hoàn hảo. Anh luôn cảm thấy được kết nối sâu sắc và muốn cho đi tất cả trong tình yêu. Vợ của John - người mẫu Chrissy Teigen - góp mặt trong MV. Cuối video là những thước phim từ đám cưới thật của họ. John Legend nhận đề cử Grammy "Album R&B xuất sắc" với Love In The Future năm 2013 và "Trình diễn Pop đơn ca xuất sắc" với bản hit All Of Me năm 2014.



Justin Bieber cố gắng vượt hình ảnh một ngôi sao trẻ đầy tai tiếng, scandal với album Purpose phát hành tháng 10/2015. Nổi bật trong album là đĩa đơn Sorry mang phong cách Pop Dance kết hợp Tropical House. Giới báo chí và nhiều người hâm mộ cho rằng ca khúc là lời xin lỗi gửi đến bạn gái cũ của Justin - Selena Gomez. Ca khúc có lời ca và giai điệu đơn giản, bắt tai, dễ nghe dễ nhớ. Điểm thu hút trong MV là vũ đạo của các vũ công nữ trên phông nền màu trắng. Trên nền tảng Youtube, ca khúc hiện thu hút 3,2 tỷ lượt xem. Sorry mang về cho Justin giải thưởng "Đĩa đơn được yêu thích nhất của nam ca sĩ" tại Teen Choice Awards và hai đề cử MTV Video Music Awards "Video của năm" và "Video Pop xuất sắc" năm 2016.

Rather Be là sản phẩm âm nhạc đầu tay của nữ ca sĩ Jess Glynne, kết hợp cùng nhóm nhạc điện tử của Anh - Clean Bandit. Ca khúc được phát hành đầu năm 2014, trích từ album New Eyes của nhóm nhạc. Trên nền nhạc điện tử kết hợp tiếng violin, Rather Be thể hiện cảm giác hạnh phúc của một cô gái đang say đắm trong tình yêu, muốn đi cùng người yêu trên mọi hành trình. MV Rather Be được dàn dựng ở Tokyo, Nhật Bản. Nội dung xoay quanh thói quen hàng ngày một cô gái làm đầu bếp, đồng thời là người hâm mộ cuồng nhiệt của Clean Bandit. Cuộc sống của cô luôn bị ám ảnh bởi âm nhạc, các thành viên và logo của ban nhạc. Ca khúc giành quán quân bảng xếp hạng UK Single Charts và mang về cho nhóm giải Grammy "Thu âm nhạc dance xuất sắc" năm 2014.

