Ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tung MV tiếng Việt

Hà NộiCa sĩ Aslan Đức - người Thổ Nhĩ Kỳ - phát hành MV "Thế giới tuyệt vời" bằng tiếng Việt, mong ước sống yên vui, hòa bình.

MV khắc họa hình ảnh Hà Nội - thành phố hòa bình - với những địa điểm quen thuộc như hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, phố cổ, cầu Long Biên... Hình ảnh ngày Tết cổ truyền cũng được thể hiện qua những món ăn đặc trưng như bánh chưng, thịt gà, nem, giò...

Thế giới tuyệt vời là ca khúc dân ca Thổ Nhĩ Kỳ, lời Việt do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện với giai điệu trẻ trung, sôi động. Tác phẩm ca ngợi hòa bình, mong ước cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nguyễn Văn Chung đánh giá cao tài năng của Aslan: "Niềm yêu thích đặc biệt của Aslan với tiếng nói, con người và văn hóa Việt Nam là lý do tôi hợp tác với anh ấy. Giọng hát của Aslan - người nước ngoài hát tiếng Việt - như vậy là quá tốt".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) và ca sĩ Aslan Đức. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Aslan chia sẻ MV thể hiện tình yêu của anh đối với Việt Nam. Anh từng là diễn viên hài được yêu mến tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng phải dừng hoạt động do gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đó, bác sĩ kết luận chỉ còn 20% sự sống nhưng anh nhanh chóng hồi phục. Aslan đến Việt Nam theo lời mời làm phiên dịch của bạn bè, với hy vọng nơi đây mang lại cho anh cuộc sống, cơ hội mới.

Những ngày đầu, Aslan gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là học tiếng Việt. Tuy nhiên, với sự kiên trì và nỗ lực, anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM rồi trở thành phiên dịch. Anh gặp và kết hôn với bà xã Khánh Linh, kém chín tuổi. Aslan thấy may mắn khi lấy vợ xinh đẹp, hiền dịu, luôn quan tâm và hỗ trợ anh trong mọi hành trình. "Việt Nam cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai và làm những điều mình mơ ước. Càng gắn bó, tôi càng thêm yêu đất nước bởi sự hồn hậu, thân thiện của người dân nơi đây", ca sĩ nói.

MV Thế giới tuyệt vời - Aslan Đức Trích đoạn MV "Thế giới tuyệt vời" do Phương Thảo đạo diễn. Video: Youtube.

Aslan Đức (tên thật là Erdem Aslan) sinh năm 1975 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh từng phát hành album Câu chuyện của Aslan, hát cùng Khánh Phương ca khúc Dù tha thứ cũng không xứng đáng. Anh còn góp mặt trong phim hài sitcom Phụ nữ là số một cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế. Sau Thế giới tuyệt vời, Aslan dự định thực hiện sản phẩm âm nhạc quảng bá văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam, giúp nhân dân hai nước hiểu biết thêm về nhau.

Ngoài vai trò ca sĩ, Aslan hiện là trợ lý tổng giám đốc trường quốc tế Horizon (Hà Nội), phiên dịch tại Hội doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và điều hành công việc kinh doanh riêng.

Hiểu Nhân