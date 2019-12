Ca sĩ Roxette 17 năm chống chọi ung thư

Sau ca phẫu thuật não năm 2002, Marie Fredriksson - giọng hát chính nhóm Roxette - mất tiếng, mù một bên mắt, không có khả năng đọc, viết.

Marie Roxette qua đời hôm 9/12 ở Thuỵ Điển, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư não. Per Gessel - thành viên còn lại của nhóm Roxette - hồi tưởng: "Thời gian trôi thật nhanh. Dường như mới đây thôi, chúng tôi dành cả ngày lẫn đêm trong một căn hộ nhỏ để nghe nhạc và nói về những ước mơ tưởng chừng không thể trở thành hiện thực. Cảm ơn Marie vì mọi thứ. Cậu là nghệ sĩ độc nhất vô nhị, giọng ca của cậu điểm tô màu sắc cho những bài hát đơn điệu như hai màu đen, trắng của tôi".

Marie Fredriksson nổi tiếng từ thập niên 1980 với vai trò giọng ca chính của Roxette. Nhóm có sáu bản hit vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100: The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, Joyride và Fading Like a Flower (Every Time You Leave). Đến nay, Roxette bán hơn 60 triệu đĩa trên thế giới. Không chỉ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật, bà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều bệnh nhân ung thư não qua hành trình gần hai thập kỷ chống chọi với căn bệnh nan y.

Marie Fredriksson (phải) và Per Gessel khi còn trẻ. Ảnh: Rex.

Năm 2002, Marie có dấu hiệu suy giảm sức khỏe, bà cảm thấy khó thở khi chạy bộ. Tháng 9 cùng năm, bà bị ngất, đập đầu vào bồn rửa mặt tại nhà riêng ở Stockholm (Thụy Điển). Tai nạn khiến bà chấn thương mạnh vùng đầu, lên cơn co giật. Bác sĩ sau đó chẩn đoán nữ ca sĩ bị u não, phải tiến hành hóa trị và xạ trị. Vài tháng điều trị không mang lại kết quả khả quan, Marie phải tiến hành phẫu thuật với 25% cơ hội sống sót. Các fan của Roxette liên tục gửi email và quà động viên thần tượng. Ca phẫu thuật may mắn thành công.

Ca sĩ Per Gessle - người bạn trong nhóm Roxette - lúc đó chia sẻ: "Marie thật dũng cảm, cô ấy đã chiến đấu chống lại bệnh tật thành công. Không lâu nữa đâu, cô ấy sẽ trở lại với sân khấu cho mà xem". Thế nhưng sau ca mổ, Marie phải nghỉ hát vì biến chứng khiến bà mất giọng, đồng thời không thể đọc, viết một thời gian. Bà dùng than chì vẽ tranh nhằm giải tỏa stress.

Năm 2003, Marie Fredriksson kiện thành công tờ Expressen của Thụy Điển vì đăng tin sai sự thật, nói bà bị ung thư vú. Bà dùng tiền thắng kiện quyên góp một tổ chức từ thiện, hỗ trợ các bệnh nhân ung thư. Hai năm sau, bà tổ chức một buổi triển lãm các bức vẽ bằng than tại một phòng tranh ở Stockholm. Các bức vẽ mô tả nhiều khuôn mặt khác nhau nhưng có tai, mắt giống hệt. Marie giải thích chi tiết này liên quan đến một số biến chứng khác của bệnh u não. Một mắt của bà đã bị mù, thính lực cũng giảm sút.

Giọng ca chính nhóm Roxette qua đời Ca khúc "Listen to Your Heart" của nhóm Roxette. Video: Youtube.

Dù bị bệnh tật hành hạ, Marie vẫn khát khao ca hát. Trong quá trình trị bệnh và lấy lại được giọng nói, chồng hỗ trợ bà thu âm The Change (2004) - album tiếng Anh duy nhất trong sự nghiệp của bà. CD bán được hơn 30.000 bản ở Thụy Điển. Trong một ca khúc của album, bà hát: "Đột nhiên mọi thứ đều thay đổi/ Nỗi sợ bủa vây cùng băng giá/ Tôi chẳng thể làm gì cả/ Tôi thấy những ảnh hình chầm chậm/ Của tôi và anh (Suddenly the change was here/ Cold as ice and full of fear / There was nothing I could do / I saw slow motion pictures / Of me and you).

Tháng 10/2005, trong cuộc phỏng vấn với tờ Aftonbladet của Thụy Điển, ca sĩ tâm sự: "Ba năm qua với tôi thực sự rất khó khăn. Tôi giờ đã khỏe mạnh, không còn phải điều trị nữa". Marie tiếp tục phát hành album Min bäste vän (2006), single Där du andas (2008).

Bà hoạt động độc lập cho đến năm 2009. Khi đến xem buổi buổi diễn solo của thành viên còn lại trong nhóm Roxette - Per Gessle - ở Hà Lan, Marie được bạn mời lên sân khấu biểu diễn. "Cô ấy nói không tự tin vì không còn hát được như trước. Thế nhưng cô ấy vẫn loạng choạng bước lên sân khấu. Khán giả trong khán phòng khóc nức nở khi nhìn thấy Marie", Per Gessle kể lại.

Ca sĩ Marie Fredriksson. Ảnh: Times.

Năm 2009, Roxette tái hợp để thu âm CD mới. Họ biểu diễn bảy buổi ở châu Âu năm 2010. Một năm sau, album phòng thu thứ tám của nhóm - Charm School - ra đời. Tour diễn quảng bá sản phẩm mới của họ "cháy vé" ở nhiều nơi như Mexico, London (Anh)...

Năm 2012, bà chia sẻ với CBS News về bệnh tình: "Nó thực sự, thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn ở đây, chưa chết. Khi tôi vô cùng yếu đuối, tôi rất sợ hãi". Per Gessel nói thêm: "Thật kỳ diệu khi cô ấy vẫn sống, đứng ở đây và biểu diễn trong 19 tháng. Bác sĩ đã nói điều đó là không thể nhưng cô ấy vẫn làm được".

Marie còn thu âm thêm một album cho nhóm Roxette và hai album cá nhân trước khi tuyên bố nghỉ hát năm 2016, trước thời điểm tour lưu diễn mới của Roxette bắt đầu. Các bác sĩ chẩn đoán tình hình sức khoẻ của Marie diễn biến xấu, không đủ sức đi tour. "Thật đáng buồn, tour diễn của chúng tôi buộc phải hủy bỏ. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn những khán giả tuyệt vời đã dõi theo hành trình dài đầy khó khăn của nhóm", Marie chia sẻ qua trang Facebook của Roxette.

Sau khi Marie qua đời, nhiều fan tri ân bà trên Twitter. Họ gọi giọng ca Thuỵ Điển là "thần tượng tuổi thơ", cảm ơn bà vì đã hát những điệu Pop thuần khiết của thế kỷ trước. Một số người tiếc nuối vì Marie ra đi ở tuổi 61, trong khi những người còn lại cho rằng bà đã sống trọn vẹn với âm nhạc và cuộc đời, như chính tuyên ngôn của bà khi còn sống: "Tôi là chính tôi, tôi không sợ bản ngã của chính mình hay những lời đàm tiếu của mọi người về tôi".

Hà Thu (theo Guardian, Aftonbladet)