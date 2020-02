Ca sĩ Mỹ tự tử vì bị cáo buộc quấy rối trẻ em

Giọng ca nhạc đồng quê Daniel Lee Martin, 54 tuổi, tự tử tại nhà riêng vì bị cáo buộc quấy rối tình dục trẻ em.

Theo People, cảnh sát bang Florida phát hiện thi thể Daniel tại nhà riêng hôm 14/2, khi tới đưa lệnh triệu tập của tòa án, nhận định ban đầu do tự sát bằng súng. Nam ca sĩ bị cáo buộc ba tội danh quấy rối tình dục trẻ em, hai tội hiếp dâm và một tội xúi giục hiếp dâm trẻ em. Đại diện cảnh sát cho biết thêm: "Daniel không phản hồi các trát của tòa án. Một đội đặc nhiệm được cử tới nhà vì anh ta đe dọa gây thương tích bản thân và những người xung quanh".

Ca sĩ Daniel Lee Martin. Ảnh: Cảnh sát hạt Pasco.

Daniel từng bị bắt hồi tháng 1 liên quan đến các cáo buộc quấy rối. Một nạn nhân nam nói ca sĩ nhiều lần thủ dâm trước mặt anh và gửi các hình ảnh khiêu dâm để gạ gẫm. Daniel được tại ngoại sau ba giờ giam với mức phí 15.000 USD. Năm 2018, ca sĩ từng hầu tòa vì có hành vi không đúng mực với ba trẻ em từ chín đến 12 tuổi.

Daniel Lee Martin bắt đầu ca hát từ năm 1997, từng diễn mở màn cho các ngôi sao nhạc đồng quê như Willie Nelson, Charlie Daniels hay Vince Gill. Suốt sự nghiệp, anh phát hành hai album All That I Am (năm 2003) và On My Way to You (năm 2007). Bên cạnh ca hát, Daniel làm người dẫn chương trình truyền hình thực tế Brotherhood Outdoors về săn động vật.

Ca khúc Until You Daniel Lee martin Ca khúc "Until You" của Daniel Lee Martin. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)