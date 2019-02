Ca sĩ Hyon Song-wol: 'Đặng Lệ Quân' của Triều Tiên

Nghệ sĩ sinh năm 1977 - góp mặt trong đoàn tháp tùng ông Kim Jong-un đến Việt Nam - là giọng ca hàng đầu Triều Tiên thập niên 1990.

Nam giới Triều Tiên dần quan tâm dưỡng da / Moranbong - nhóm nhạc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un yêu thích

Hyon Song-wol là một trong những người có mặt trên chuyến tàu cùng chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam. Theo Chosun, cô nhiều lần tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến công tác trong và ngoài nước.

Hyon Song-wol được đánh giá cao gu thời trang khi xuất hiện ở Hàn Quốc tháng 2/2018. Ảnh: AFP.

Hyon Song-wol tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Bình Nhưỡng năm 1994, hoạt động sôi nổi trong làng nhạc thập niên 1990. Trong làng nhạc mang đậm tính tuyên truyền chính trị, Hyon Song-wol nổi danh với ca khúc Tướng quân và thủy binh (1995), A Girl in the Saddle of a Steed (1999), ... Trong đó, A Girl in the Saddle of a Steed nói về một công nhân nữ hoàn thành nhiệm vụ vượt kế hoạch, không biết mệt mỏi. Không chỉ nổi tiếng ở Triều Tiên, ca khúc này còn được nhiều người Hàn Quốc yêu thích. Giọng ca trong, cách nhả chữ rõ khiến cô được khán giả Trung Quốc mệnh danh "Đặng Lệ Quân của Triều Tiên".

Bên cạnh diễn solo, Hyon Song-wol là trưởng nhóm Moranbong - ban nhạc nữ do Kim Jong-un thành lập. Ngoài ca hát, Hyon Song-wol theo đuổi sự nghiệp chính trị. Năm 2017, cô được bầu vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Cô kết hôn năm 2006 và có một con.

Hyon Song-wol - 'Đặng Lệ Quân' của Triều Tiên Hyon Song-wol hát "Tướng quân và thủy binh".

Tháng 5/2014, trong chương trình phát sóng toàn quốc ở Triều Tiên, Hyon Song-wol bày tỏ sự biết ơn với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cô cảm ơn Kim Jong-un dành cho nhóm nhạc sự tín nhiệm, quan tâm, giúp phát triển nghệ thuật Triều Tiên.

Theo QQ, năm 2018, truyền thông Hàn đưa tin trực tiếp hành trình của Hyon Song-wol khi cô dẫn đoàn nghệ thuật đến Hàn Quốc biểu diễn dịp Olympic ở Pyeongchang. Khi xe của cô đi qua, đông đảo người qua đường giơ điện thoại với hy vọng chụp được ảnh cô.

Như Anh