Ca sĩ hát nhạc phim 'Hậu duệ mặt trời' sắp kết hôn

'Hậu duệ mặt trời' được Việt hóa / Nữ trung úy của 'Hậu duệ mặt trời' không thích dùng mạng xã hội

Sáng 22/6, nguồn tin của Ilgan Sports tiết lộ Jo Jung Suk và Gummy sẽ cưới vào mùa thu năm nay. Jo Jung Suk cho biết đang bận đóng phim mới, chưa thể tổ chức gặp gỡ họp hai bên gia đình, vì thế chưa quyết định địa điểm, ngày cưới. Phía công ty quản lý của Gummy chia sẻ hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư. "Chúng tôi hy vọng khán giả chúc phúc, ủng hộ cho đôi uyên ương", đại diện của nữ ca sĩ bày tỏ.

Gummy và Jo Jung Suk sửa soạn tổ chức hôn lễ.

Gummy và Jo Jung Suk quen nhau tại một buổi tiệc cùng bạn bè năm 2013, nhanh chóng trở thành tình nhân. Họ công khai mối quan hệ năm 2015. Jung Suk sinh năm 1980, là nghệ sĩ sân khấu trước khi theo đuổi mảng truyền hình, điện ảnh. Anh từng tham gia What's Up, Architecture 101, The King 2 Hearts, You're the Best, Lee Soon-shin...

* Gummy hát nhạc phim "Hậu duệ mặt trời"

Ca sĩ hát nhạc phim 'Hậu duệ mặt trời' kết hôn v

Gummy tên thật là Park Ji Yeon, kém bạn trai bốn tuổi. Cô gia nhập làng nhạc Hàn Quốc năm 2003, gây tiếng vang với các ca khúc như Memory Loss, I'm sorry (song ca cùng T.O.P)... Người đẹp thể hiện ca khúc trong các phim đình đám như That Winter, the Wind Blows (Gió đông năm ấy), Mây họa ánh trăng, Hậu duệ mặt trời...

Như Anh