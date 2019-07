Ca sĩ Hàn giảm 27 kg sau thời gian mắc chứng cuồng ăn

Nặng 82 kg vì chia tay người yêu và mất người thân, Dana cố vượt nỗi buồn, lấy lại vóc dáng.

'Danh hài béo Hàn Quốc' giảm 30 kg để mặc vừa váy cưới

Ngày 5/7, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin ca sĩ thần tượng đời đầu của công ty SM Entertainment - Dana (tên thật Hong Sung Mi) - diện áo tắm chụp ảnh, mừng giảm cân thành công từ 82 kg xuống 55 kg. "Tôi không thể tin mình có thể giảm đến 27 kg trong hơn bảy tháng, bởi chứng cuồng ăn nhiều khi khiến tôi chỉ muốn chết". Cô cho biết tiếp tục ăn kiêng, tập thể thao để chạm mốc 48-49 kg như 10 năm trước.

Dana giảm ăn bằng cách ăn kiêng, luyện tập khắc khổ.

Trên các diễn đàn, khán giả bất ngờ trước sự thay đổi của Dana. "Giỏi lắm Dana, mừng bạn vượt qua được bệnh trầm cảm và lấy lại vóc dáng", "Hãy giữ gìn sức khỏe nhé Dana, 55 kg là đẹp rồi, đừng cố ép mình thêm nữa", "Vóc dáng vậy đẹp lắm rồi, giờ hãy tung sản phẩm và giọng hát đẹp của chị đi, chúng tôi đợi lâu lắm rồi", "Đây là câu trả lời cho những người đã chỉ trích Dana"... là bình luận của khán giả trên Naver, Daum, Pann.

Dana diện váy, áo tắm sau giảm cân.

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Dana tung teaser thông báo trở lại làng giải trí sau thời gian dài vắng bóng. Hàng chục nghìn khán giả bị sốc vì ca sĩ tăng cân không kiểm soát (hơn 83 kg), thiếu sức sống. Họ mỉa mai Dana là "bà thím", "không khác gì mẹ hai con" và "đừng bao giờ tự nhận mình là người nổi tiếng". Rất nhiều cuộc tranh luận nổ ra xung quanh cân nặng của ca sĩ. Phần lớn khán giả nói cô "đừng mơ giảm cân" với khẩu phần ăn gấp ba, bốn lần người thường.

Dana tăng cân không kiểm soát

Theo SBS funE, Dana tăng cân là do trầm cảm nặng suốt sáu năm, mắc chứng cuồng ăn và từng uống một lúc chín loại thuốc.

Lúc ấy Dana khóc rất nhiều, cô không dám đọc bình luận của mọi người. Cô không thể gượng dậy khi chia tay người người yêu lâu năm và cái chết bất ngờ của người thân. Nhìn thấy bạn bè thành công, còn bản thân thụt lùi, vắng bóng làng giải trí, cô luôn suy nghĩ những điều tiêu cực. Sợ con gái nghĩ quẩn, có thời gian gia đình Dana phải túc trực bên cô 24/24.

Khi được gia đình và bạn bè động viên quay lại ca hát, Dana luyện lại thanh nhạc, vũ đạo. Gạt những lời chế giễu, tháng 12/2018, Dana đã thách thức bản thân giảm cân bằng cách tham gia một chương trình thực tế. "Tôi nghĩ đó là cơ hội cuối cùng để tôi có cuộc sống tốt. Nhờ được tư vấn tâm lý, có chuyên gia giúp đỡ lên chế độ ăn kiêng và tập thể thao mỗi ngày, cô giảm cân thành công.

Dana lúc 48-49 kg.

Dana sinh ngày 17/7/1986, ra mắt với vai trò ca sĩ solo năm 2001, khi mới 15 tuổi. Cô gặt hái nhiều thành công, được xem là "gà cưng" của SM. Năm 2005, cô tham gia nhóm The Grace. Khi nhóm tan rã, người đẹp quay lại solo, lấn sân nhạc kịch và làm huấn luyện viên thanh nhạc. Cô từng đóng Nonstop 3, Golden Pocket và Thời đại hòa bình.

Dana hát 'Until the end of the world' vào năm 2001

