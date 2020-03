Ca sĩ gốc Đài Loan hát 'Ghen Cô Vy'

Ca sĩ Mỹ gốc Đài Loan - Jason Chen - chuyển lời bản hit "Ghen Cô Vy" (Khắc Hưng) sang tiếng Anh và thể hiện.

Anh đặt tên nhạc phẩm là Washing Hand Song (tạm dịch: Ca khúc rửa tay), đăng video trên các trang mạng xã hội hôm 13/3. Ca sĩ thay đổi một chút ở phần đầu, lồng ghép thông tin về triệu chứng người nhiễm nCoV và tình trạng chưa có vaccine phòng bệnh.

Ca sĩ Đài Loan hát 'Ghen Cô Vy' MV "Washing Hand Song". Video: MusicNeverSleeps.

Video được nhiều người hưởng ứng, thu hút gần 200.000 lượt xem trên Youtube. Phần bình luận, nhiều khán giả Mỹ, Đài Loan, Anh... nhận xét: "Đây là một bài hát tuyệt vời", "Tôi đã biết đến bài hát này từ lâu nhưng bây giờ tôi thực sự hiểu ý nghĩa của nó là gì". Trên Instagram, Jason Chen cho biết ca khúc có giai điệu vui nhộn, dễ nhớ, tích cực khi truyền tải thông tin về Covid-19. Anh hy vọng thế giới sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Jason Chen (Trần Dĩ Đồng) sinh năm 1988, gây chú ý qua các bản cover trên Youtube. Anh phát hành bốn album, hàng chục đĩa đơn và lưu diễn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Australia, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Italy, Malaysia, Singapore, Đài Loan...

Trước đó, nhạc sĩ Khắc Hưng cho biết anh cùng Min, Erik và phía Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y Tế) nhận được nhiều email, tin nhắn đề nghị chuyển ngữ ca khúc. Hôm 11/3, ban nhạc The Good Morning Nags cũng chuyển bản hit Ghen Cô Vy sang tiếng Anh, phối lại theo phong cách Americana và Folk - nhạc dân gian Mỹ mang âm hưởng Blues, Country. Trong khi đó, diễn viên TVB Lâm Dĩnh Đồng, Ngũ Phú Kiều cùng hai ca sĩ Malaysia Chu Hạo Nhân - Thái Ân Vũ hưởng ứng vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy.

Washing Hand Song - Ghen cô vy bản tiếng Anh MV "Washing Hand Song". Video: Three Crown Studio.

Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc lan tỏa toàn cầu sau khi được phát trên chương trình Last Week Tonight with John Oliver kênh HBO. MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về dịch. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng". Nhạc sĩ Mew Amazing và Khắc Hưng đang thực hiện phiên bản tiếng Anh riêng cho ca khúc, dự kiến phát hành giữa tuần này.

Bài hát "Ghen Cô Vy" MV "Ghen Cô Vy" được truyền thông thế giới gọi là hiện tượng. Video: Youtube.

Hiểu Nhân