Ca sĩ Chris Lane kết hôn

MỹNgôi sao nhạc đồng quê Chris Lane và cựu thành viên chương trình thực tế "The Bachelor" Lauren Bushnell tổ chức hôn lễ tại Nashville.

Sáng 26/10, Lauren Bushnell đăng tải trên Instagram ảnh cưới của cô và chồng. Theo People, hôn lễ được tổ chức ở nhà riêng tối trước đó với khoảng 160 khách bao gồm gia đình và bạn bè hai bên. Trong số khách mời có ca sĩ nhạc đồng quê Jana Kramer và chồng, cựu cầu thủ Mike Caussin, bạn bè của Bushnell trong chương trình thực tế The Bachelor mùa 20: Amanda Stanton, Jen Saviano... Cô dâu diện đầm cưới thanh lịch và đơn giản của Olia Zavozina.

Lauren Bushnell đăng ảnh cưới trên Instagram, thu hút nhiều lượt "Thích" và lời chúc mừng.

Lane (34 tuổi) chia sẻ với People: "Tôi chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi và cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi cô ấy đồng ý kết hôn". Cô dâu 29 tuổi cũng xúc động: "Cảm tưởng tôi là cô gái cực kỳ may mắn. Cả hai chúng tôi đều nhận ra những gì mình đang có thật đặc biệt. Chúng tôi may mắn có được nhau".

Chris Lane và Lauren Bushnell quen nhau năm 2015 nhưng phải đến cuối tháng 11/2018, họ mới xác nhận hẹn hò trong lễ trao giải CMA (giải thưởng dành cho các nghệ sĩ nhạc đồng quê) tại Nashville. Cả hai đính hôn hồi tháng 6 năm nay và chia sẻ video cầu hôn trên Youtube. Trong đó, Lane quỳ xuống và cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương 3,5 cara trên nền nhạc Big, big plans mà anh sáng tác để tặng Lauren.

Ca sĩ Chris Lane cầu hôn vợ Chris Lane cầu hôn Lauren Bushnell hồi tháng 6. Nguồn: Youtube.

Cặp sao dự định hưởng tuần trăng mật tại Hawaii ngay sau tour diễn của Chris Lane trong năm nay. Lane chia sẻ thêm: "Có nhiều điều để mong đợi phía trước. Một sự nghiệp âm nhạc lâu dài là điều tôi đam mê và mong mỏi. Có Lauren ở bên như một người tri kỷ làm cuộc đời tôi tuyệt vời hơn gấp triệu lần. Nhiều điều đầu tiên chúng tôi muốn trải qua cạnh nhau – trong đó có những đứa trẻ. Tôi muốn tận hưởng mọi thứ với cô ấy".

Chris Lane sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê người Mỹ. Anh từng phát hành ba album: Let's Ride (cùng ban nhạc Chris Lane Band), Girl Problems, Laps Around the Sun. Các ca khúc ghi dấu ấn của anh là Take Back Home Girl, For Her, Fix... Lauren Bushnell là quán quân chương trình truyền hình thực tế The Bachelor (Người độc thân) của Mỹ mùa 20.

Bảo Thư