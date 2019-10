Ca sĩ Broadway hát nhạc phim kinh điển của Disney

Dàn nghệ sĩ Broadway hát lại những bản hit trong phim hoạt hình Disney như "Frozen", "The lion king", "Beauty and the beast"...

Chương trình The View - phát sóng hôm 24/10 - kỷ niệm 25 năm series nhạc kịch Disney on Broadway ra đời. Show quy tụ những nữ ca sĩ là diễn viên chính trong các vở nhạc kịch như Beauty and the beast, The lion king, Mary Poppins, Tarzan, Frozen... Ở cuối tiết mục, sáu ca sĩ cùng hòa giọng khi thể hiện bài Let it go của phim Frozen.

Ca sĩ Broadway tái hiện nhạc phim kinh điển của Disney Liên khúc nhạc phim Disney của các ca sĩ Broadway. Video: The View.

Trên fanpage của chương trình, màn trình diễn gây chú ý, nhận được hơn 67 nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả cho biết tiết mục gợi họ nhớ về thuở ấu thơ với phim hoạt hình. "Tôi là fan của Disney từ khi còn là một cô bé. Tôi từng hai lần xem show nhạc kịch này ở Toronto (Canada) và chúng thực sự tuyệt vời", Amanda M McKay viết.

Sau 25 năm ra đời, chương trình nhạc kịch Disney on Broadway hiện vẫn diễn ra với ba show: The lion king, Frozen, và Aladdin. Ngày 4/11, một show kỷ niệm được tổ chức tại nhà hát New Amsterdam, New York (Mỹ).

Thành lập từ năm 1923, Disney hiện là hãng phim có doanh thu năm cao nhất lịch sử điện ảnh. Hồi tháng 7, hãng công bố doanh thu 7,67 tỷ USD trong bảy tháng. Tháng 8, Toy Story 4 đạt doanh thu một tỷ USD, đưa Disney thành hãng đầu tiên có năm phim cán mốc này cùng năm.

Tam Kỳ