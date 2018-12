Ca khúc về bé Hải An hiến giác mạc gây xúc động

Nhiều người đăng ký hiến tạng sau nghĩa cử của bé Hải An

Tập 10 Sing my song phát sóng tối 6/5. Tập thi này mang tên Giải cứu, dành cơ hội cho những thí sinh bị rớt tại phần Trại sáng tác. Khả Linh của đội Hồ Hoài Anh mang đến ca khúc Bàn tay nhỏ trái tim xinh nói về cô bé Hải An, bảy tuổi, qua đời vì bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Mẹ Hải An và gia đình hiến tặng giác mạc của bé để mang lại ánh sáng cho người khác. Thời gian qua, câu chuyện gây xúc động, lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người đăng ký hiến tạng sau nghĩa cử của bé Hải An.

Ca khúc về cô bé hiến giác mạc Hải An gây xúc động Bàn tay nhỏ trái tim xinh có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Qua giọng hát truyền cảm của Khả Linh, ca khúc khiến người xem xúc động. Huấn luyện viên Đức Trí, Lê Minh Sơn khen Khả Linh là một trong những nữ nhạc sĩ có giọng hát hay ở làng nhạc. Giáng Son cũng bày tỏ ấn tượng với thí sinh đến từ Hà Nội. "Tôi mong cô gái này có mặt tại đêm chung kết", nữ huấn luyện viên nói.

Khả Linh sinh năm 1992. Khi được Hồ Hoài Anh giao chủ đề "Nhân văn", cô chọn câu chuyện về bé Hải An. "Tôi tìm đọc các bài báo về em và bài nào cũng khiến tôi khóc. Qua ca khúc này, tôi xin phép được phần nào nói lên tình cảm của người mẹ, của mọi người dành cho Hải An", Khả Linh bày tỏ.

