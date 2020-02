Ca khúc mang về Oscar thứ hai cho Elton John

"(I'm Gonna) Love Me Again" - nhạc phim “Rocketman” vừa giành Oscar - kể chuyện Elton John vực dậy sau nghiện ngập.

Ca khúc vang lên cuối phim Rocketman - sau khi nhân vật Elton John thức tỉnh, chấp nhận bản thân với cá tính dị biệt và không cho phép ai tiếp tục đối xử tồi tệ với mình.



"Singing, I'm gonna love me again

Check in on my very best friend

Find the wind to fill my sails

Rise above the broken rails"



(Hãy hát vang lên rằng tôi sẽ lại yêu bản thân mình lần nữa

Đồng hành người anh em thân thiết nhất

Tôi tìm thấy cơn gió làm căng cánh buồm

Và vượt qua những đoạn đường trắc trở)

Elton John khuấy động không khí Elton John biểu diễn "(I’m Gonna) Love Me Again" ở Oscar 2020 sáng 10/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ. Video: ABC.

(I'm Gonna) Love Me Again do Elton John cùng Bernie Taupin sáng tác, là ca khúc duy nhất Elton thể hiện trong phim về mình. Danh ca người Anh chia sẻ trên Indie Wire: "Chúng tôi muốn có một ca khúc ghi lại được tinh thần tích cực cuối phim. Ca khúc đó phải theo sau, ăn khớp hoàn hảo với bản hit I’m Still Standing. Lời ca nói về hành trình cứu rỗi bản thân, hồi phục từ ma túy, rượu".

Rocketman xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao người Anh, khởi đầu từ một đứa trẻ với trái tim vụn vỡ, thiếu thốn tình cảm gia đình. Thời niên thiếu, Elton John cùng những người bạn biểu diễn tại quán rượu nhỏ ở địa phương. Khi được phát hiện tài năng, ông theo đuổi sự nghiệp âm nhạc cùng người viết lời Bernie Taupin. Ông nhanh chóng thành danh với dòng nhạc Rock n Roll và dấn thân vào thị trường âm nhạc Mỹ. Nỗi ám ảnh tuổi thơ về sự cô đơn khiến Elton mất lý trí khi yêu ông bầu của mình - John Reid. Khi phát hiện John thay lòng đổi dạ và lợi dụng, ông tuyệt vọng lao vào cuộc sống trụy lạc để vá víu nỗi đau. Cảm giác cô đơn khi nghĩ không ai yêu thương mình thật lòng và áp lực tàn nhẫn của ngành công nghiệp âm nhạc đẩy Elton đến suy nghĩ tự tử để giải cứu bản thân.



Người bạn đồng hành Bernie với trái tim ấm áp đóng vai trò quan trọng trong hành trình tìm lại bản thân của Elton. Nút thắt tâm lý của danh ca được tháo gỡ khi ông can đảm tìm đến đàn piano, phổ nhạc cho lời ca của Bernie. Từ đó, nam ca sĩ quay lại với đam mê âm nhạc thuần khiết và thoát khỏi mê cung dục vọng.

Rocketman Trailer phim "Rocketman". Video: Youtube.

"The golden age was somehow bittersweet

But now the past lies sleepin' in the deep

The peaceful days that followed hollow nights

A kiss or touch could feel like Kryptonite"



(Thời hoàng kim đôi khi buồn vui thăng trầm

Nhưng những lời dối trá đã ngủ yên lâu rồi

Ngày bình yên đã đến sau đêm u tối

Một nụ hôn, một sự gần gũi cũng bùng nổ tựa viên đá phóng xạ Kryptonite)



Áp lực duy trì thành công trong âm nhạc đẩy Elton vào cuộc đời tăm tối, nhưng cũng chính âm nhạc đã cứu rỗi tâm hồn ông. Khi những câu hát vang lên trong phim, Elton John (Taron Egerton đóng) ngồi trong phòng tối, tưởng tượng trò chuyện về những lỗi lầm trong quá khứ với gia đình. Dù cha mẹ vẫn tiếp tục trách móc, Elton quyết định tha thứ cho họ vì biết mình xứng đáng được tận hưởng những ngày thanh thản. Ông nhận ra tình yêu chân thành có thể hàn gắn mọi tổn thương vụn vỡ, và trước khi có thể yêu thương người khác, hãy học cách yêu thương và chấp nhận chính mình.



"Praise the Saints that hung up on my wall

For trust is left in lovers after all..."



(Xin ngợi ca những vị thánh

Vì sau cùng, niềm tin vẫn luôn tồn tại trong những người biết yêu...)

(I'm Gonna) Love Me Again có giai điệu sôi động, khuyến khích suy nghĩ tích cực và tự yêu bản thân. Tác phẩm giành giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" ở Oscar 2020, mang về cho Elton John tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp, sau Can You Feel The Love Tonight (1995). Các ca khúc còn lại trong phim đều do diễn viên chính Taron Egerton đảm nhận. Danh ca 72 tuổi chia sẻ trên Rolling Stone: "Việc tôi sáng tác và Taron hát rất quan trọng. Tôi muốn có sự diễn giải về mình trong Taron, thông qua lời hát của Bernie và âm nhạc của tôi".

Elton John và Bernie Taupin (phải) tại lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: Oscar.

Danh ca đã cai nghiện được 28 năm và vẫn tiếp tục. Ông công khai yêu đồng giới và tìm yêu tình yêu đích thực với nhà sản xuất phim David Furnish. Hai người nhận nuôi hai bé trai - Zachary và Elijah - nhờ phương pháp mang thai hộ. Elton tiếp tục lan tỏa ảnh hưởng tích cực về một lối sống đẹp, nhân ái khi thành lập quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân của bệnh AIDS và tham gia nhiều hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

Thu Thảo