Ca khúc cũ 'hot' trở lại trong mùa dịch

“I Will Survive” (1978) cùng nhiều ca khúc nổi tiếng thập niên trước được nghe nhiều trở lại trong mùa Covid-19.

Ngày 11/3, Gloria Gaynor đăng video rửa tay trên nền nhạc bài hát từng giành giải Grammy của mình - I Will Survive (tạm dịch: Tôi sẽ sống sót), nhận được 385 nghìn lượt xem và 51,4 nghìn lượt thích trên ứng dụng TikTok. Theo CNN, nhiều người dùng mạng xã hội thích thú và bắt chước nữ ca sĩ.

Gloria Gaynor rửa tay trên nền 'I Will Survive' Gloria Gaynor viết: "Chỉ mất 20 giây để sống sót" - gợi nhắc vấn đề vệ sinh phòng dịch Covid-19 - khi đăng tải video rửa tay trên nền nhạc "I Will Survive". Nguồn: Youtube Gloria Gaynor. Video hưởng ứng lời kêu gọi rửa tay trong 20 giây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, gồm nhiều ca từ khơi gợi lạc quan trong dịch bệnh. Bài hát sau đó tăng 22% doanh thu kỹ thuật số (digital song sales) tại Mỹ:

"Do you think I'd crumble

Did you think I'd lay down and die?

Oh no, not I, I will survive

Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive

I've got all my life to live"

(tạm dịch: Bạn nghĩ tôi sẽ suy sụp

Đổ gục xuống và nhắm mắt buông xuôi?

Nhầm rồi, tôi sẽ sống sót

Miễn là tôi biết yêu, tôi vẫn sẽ sống

Còn cả đời dài phía trước để trông chờ)

Gloria Gaynor - "I Will Survive" [Official Video] 1978 Ca khúc "I Will Survive" (Gloria Gaynor) phát hành năm 1978. Video: Youtube.

I Will Survive được phát hành năm 1978, là một trong những ca khúc thành công đầu tiên của ca sĩ da màu người Mỹ, ca ngợi sự lạc quan, sức mạnh tự thân. Bài hát từng đứng đầu Billboard Hot 100, vào danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời của tạp chí Rolling Stone. I Will Survive mang về cho Gloria ba đề cử Grammy 1980 và thắng giải "Ghi âm Disco xuất sắc".

Cùng I Will Survive, nhiều ca khúc cũ từ thập niên trước phổ biến trở lại. Tạp chí Billboard nhận xét: "Trong tình hình Covid-19 lan rộng, nhiều bài hát quen thuộc về tận thế, mất mát hay ngược lại, lạc quan và sống sót, liên tục tăng doanh số, lượt nghe".

It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) (tạm dịch: Đó là kết thúc thế giới mà chúng ta biết, và tôi thấy ổn) tăng vọt lên 184% lượt tải về, 48% lượt phát trực tuyến, theo báo cáo của Nielsen Music/MRC Data. Bản hit năm 1987 của ban nhạc rock R.E.M hiện giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng LyricFind Mỹ tuần qua cho lời hát được tìm kiếm nhiều nhất. Ca khúc thường nằm trong danh sách những bài hát hay nhất về tận thế. Hai bài hát khác của nhóm, cũng nói về nỗi đau, mất mát - Everybody Hurts (Nỗi đau của mọi người), Losing My Religion (Đánh mất đức tin) - cũng tăng doanh thu kỹ thuật số, lượt tải về và phát trực tuyến.

It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) Ca khúc "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng iTunes ngày 16/3. Nguồn: Youtube.

Isolation (tạm dịch: Cách ly) của Joy Division, Down With the Sickness (tạm dịch: Gục ngã trong bệnh tật) của Disturbed hay Infected (tạm dịch: Nhiễm độc) của Bad Religion được hoan nghênh trở lại khi nhan đề, ca từ gợi liên tưởng tới bệnh dịch hoặc công tác ngăn ngừa virus. Mỗi bài tăng khoảng 4 - 7% lượt nghe trực tuyến tính riêng tại Mỹ.

Trong khi đó, bởi trùng tên virus mới, Corona (1980) của The Minutemen, Corona and Lime (2008) trở nên phổ biến. Một vài bài hát khác như My Sharona (1979), My Bologna (1983) được lưu tâm bởi tên trùng vần.

Một số bài hát cũ tăng doanh thu kỹ thuật số tuần qua tại Mỹ Corona - The Minutemen: Tăng 70% doanh thu kỹ thuật số

Isolation - Joy Division: Tăng 50% doanh thu kỹ thuật số

My Sharona - The Knack: Tăng 43% doanh thu kỹ thuật số

Everybody Hurts – R.E.M: Tăng 33% doanh thu kỹ thuật số

I Will Survive - Gloria Gaynor: Tăng 22% doanh thu kỹ thuật số

Losing My Religion – R.E.M: Tăng 11% doanh thu kỹ thuật số

Down With the Sickness – Disturbed: Tăng 10% doanh thu kỹ thuật số

Bảo Thư (Theo Billboard)