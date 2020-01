BTS diễn tập trước thềm Grammy

Nhóm BTS tập với Lil Nas X, Bill Ray Cyrus cho tiết mục ở lễ trao giải Grammy 2020.

Theo AllKpop, nhóm nhạc Hàn Quốc và các bạn diễn tập bài Old Town Road - ca khúc của Lil Nas X, ra mắt năm 2018. Do quy tụ nhiều nghệ sĩ, màn trình diễn của họ ở Grammy được gọi là Old Town Road All Star.

Truyền thông Hàn quan tâm màn trình diễn của BTS ở Grammy. Đài CBS đăng hình ảnh nhóm đang tập luyện trên Instagram, thu hút hơn 25.000 lượt thích. Video hậu trường của nhóm cũng có hơn 40.000 lượt thích trên mạng xã hội.

Nhóm BTS tập luyện trên sân khấu Grammy. Ảnh: CBS.

Đây là lần đầu một nhóm Hàn Quốc có tiết mục ở Grammy. BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Lễ trao giải Grammy lần 62 sẽ diễn ra ngày 26/1 ở Los Angeles (Mỹ) (sáng 27/1, giờ Việt Nam), với Alicia Keys dẫn chương trình.

Ân Nguyễn