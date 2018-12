BST của Phương My xuất hiện trên tạp chí thời trang nước ngoài

Thiết kế của Phương My trên tạp chí Fashion Maniac của US. Phương My là một trong những nhà thiết kế Việt thành công tại thị trường thời trang thế giới. Thương hiệu PHUONG MY sở hữu 30 cửa hàng tại nhiều nơi trên thế giới như Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan... Việc BST của Phương My được nhiều tạp chí thời trang lớn thế giới đồng loạt đăng tải là minh chứng cho sức lan tỏa của một thương hiệu thời trang Việt.