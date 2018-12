Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018

'Despacito' nhận ba đề cử Grammy 2018

Lễ trao giải Grammy lần thứ 60 bắt đầu vào 19h30 phút tối 28/1 tại Madison Square Garden, New York, Mỹ (tức 7h30 phút sáng 29/1, giờ Hà Nội). Bruno Mars được xướng tên cho cả ba hạng mục quan trọng, gồm: "Ca khúc của năm", "Ghi âm của năm", và "Album của năm".

"Ca khúc của năm" thuộc về That's What I Like nằm trong album 24K Magic, phát hành ngày 30/6/2017. That's What I Like từng đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Nhạc phẩm do Bruno Mars đồng sáng tác với Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Johnathan Yip, Ray Romulus, Jeremy Reeves, Ray McCullough II. Giải "Ca khúc của năm" nhằm tôn vinh các tác giả.

* Bruno Mars hát với Cardi B tại Grammy 2018

Bruno Mars hát với Cardi B Grammy 2018

24k Magic - ca khúc giành giải "Ghi âm của năm" - mang âm hưởng funk, disco và R&B và hip hop. Bài hát từng tạo nên cơn sốt mùa hè năm 2016. Giải thưởng tôn vinh êkíp sản xuất - Shampoo Press & Curl và The Stereotypes.

Giải thưởng lớn "Album của năm" thuộc về ​24K Magic. Đây là là album thứ ba của Bruno Mars, phát hành tháng 11/2016, mang âm hưởng chủ đạo là R&B. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong suốt 21 tuần. Năm single trích từ album gồm That's What I Like, Versace on the Floor, Chunky... đều thu được thành công lớn. Digital Spy đánh giá 24k Magic là một trong những album hay nhất năm 2016.

Ngoài ra, Bruno Mars còn giành các giải "Trình diễn R&B xuất sắc", "Ca khúc R&B xuất sắc" (That's What I Like), "Album R&B xuất sắc" (24k Magic).

Tờ The Guardian nhận xét chiến thắng của nam ca sĩ không thuyết phục. Tạp chí cho rằng Kendrick Lamar, Jay Z là những người thống trị âm nhạc toàn cầu năm qua. Việc Bruno Mars thắng cả ba hạng mục quan trọng gợi nhớ đến việc Adele lấn át Beyonce ở Grammy năm ngoái.

Ngoài chiến thắng của Bruno Mars, Kendrick Lamar thắng lợi tại Grammy 2018 với các giải thưởng: "Video xuất sắc" (Humble), "Album Rap xuất sắc" (Damn), "Trình diễn Rap xuất sắc" (Humble), "Hợp tác Rap xuất sắc" (Loyalty, hát cùng Rihanna).

Một số bất ngờ khiến người hâm mộ bàn tán như Jay Z trắng tay, dù anh nhận tám đề cử, trong đó có những hạng mục quan trọng như "Album của năm", "Ghi âm của năm", "Bài hát của năm". Despacito - ca khúc làm mưa gió toàn cầu thời gian qua - trượt cả ba đề cử quan trọng - "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác nhóm xuất sắc". Shape of You - bản hit đình đám của Ed Sheeran - chỉ nhận giải "Màn trình diễn Pop xuất sắc".

Trước đó, danh sách đề cử Grammy 2018 cũng gây thất vọng khi thiếu vắng những tên tuổi lớn như Ed Sheeran, Lady Gaga, Taylor Swift ở những hạng mục quan trọng.

Trong hơn ba tiếng đồng hồ, lễ trao giải Grammy 2018 khiến khán giả xúc động với nhiều màn trình diễn lắng đọng.

Kesha là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. Cô kết hợp cùng Andra Day, Camilla Cabello, Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Julia Michaels... trong ca khúc Praying. Dàn nghệ sĩ mặc áo trắng, mang theo hoa hồng đồng màu - biểu tượng của chiến dịch Time's Up (chiến dịch gây quỹ ủng hộ những nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở nơi làm việc, được khởi xướng sau bê bối tình dục của nhà sản xuất Harvey Weinstein, đạo diễn Bryan Singer, MC Matt Lauer...). Màn biểu diễn đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tức giận, buồn bã đến xúc động.

Kesha và dàn nghệ sĩ biểu diễn vì nạn xâm hại tình dục Grammy 2018

Ngay lập tức, diễn viên Jesse Tyler Ferguson, ca sĩ Tove Lo bày tỏ sự ủng hộ Kesha trên Twitter. Họ khen màn trình diễn đẹp và đầy quyền lực. Kesha cũng là một nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Cô từng tố cáo và khởi kiện nhà sản xuất Dr. Luke hồi năm 2016.

Lady Gaga gây ấn tượng khi tự đàn piano, hát Joanne và Million Reasons. Hai ca khúc nằm trong album mới nhất của Gaga - Joanne - ra mắt cuối năm 2016. Joanne vừa là tên lót của Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta), vừa là tên người bác đã khuất của cô. Bà là một ca sĩ tài năng, ra đi năm 1974 vì căn bệnh lupus ban đỏ."Ca khúc này dành tặng người cô quá cố của tôi", Gaga tâm sự trên sân khấu. Ca sĩ mặc váy trễ vai màu trắng. Chiếc đàn piano của cô được phủ một đôi cánh thiên thần lớn.

Nam ca sĩ Elton John kết hợp ăn ý với Miley Cyrus trong ca khúc Tiny Dancer. Elton John đặt một bông hoa hồng trắng - biểu tượng của chiến dịch Time's Up (chiến dịch chống xâm hại tình dục ở Hollywood) - trên cây đàn piano. Miley xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy hồng đậm khoét rộng ngực, biểu diễn cùng ông. Sau màn trình diễn được nhiều người tán thưởng, hai nghệ sĩ dành cho nhau cái ôm tình cảm.

Elton John hát với Miley Cyrus Grammy 2018

Nhiều màn biểu diễn tri ân được đan xen. Patti LuPone hát Don’t Cry for Me Argentina - nhạc phim Evita. Ca khúc do Andrew Lloyd Webber sáng tác tròn 20 tuổi hồi năm 2017. Ben Platt - diễn viên vở nhạc kịch Dear Evan Hansen - hát Somewhere (nhạc phim West Side Story) - để tri ân nhà soạn nhạc Leonard Bernstein.

Chris Stapleton, Emmylou Harris hát ca khúc Wildflower của cố nhạc sĩ Tom Petty. Huyền thoại nhạc Rock qua đời tháng 10/2017. Khi các nghệ sĩ biểu diễn, ban tổ chức phát video kèm hình ảnh các nghệ sĩ đã mất trong năm qua. Họ gồm: Chuck Berry, Fats Domino, Don Williams, Hugh Masekala, Jerry Lewis, Prodigy, Chris Cornell và Chester Bennington.

Hầu hết tiết mục biểu diễn tại Grammy mang âm hưởng trầm, buồn. Cardi B, Bruno Mars và Rihanna, Khaled biểu diễn hai tiết mục sôi động hiếm hoi là Finesse và Wild Thoughts.