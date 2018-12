Britney Spears sẽ hát nhạc Latin

Pitbull (trái) sinh năm 1981 ở Mỹ. Rapper nổi tiếng với nhiều ca khúc như "Timber", "Time of Our Lives", "Feel This Moment", "International Love"... Marc Anthony sinh năm 1968, là người Mỹ gốc Puerto Rico. Anh là tên tuổi nổi bật trong dòng nhạc Latin. Ca sĩ có một số hit như "Rebel", "When the Night is Over", "Otra Nota".