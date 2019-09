Britney Spears cổ vũ bạn trai nhận giải thể hình

MỹCa sĩ Britney Spears đến chúc mừng tình trẻ "sáu múi" Sam Asghari nhận giải thưởng về thể hình Daytime Beauty, tối 20/9.

Nữ ca sĩ 37 tuổi diện váy ngắn bó sát màu đen, khoe mái tóc mới màu nâu nhạt. Theo TMZ, cô đến ủng hộ Sam nhận giải "Thành tựu trong lĩnh vực thể hình". Hai người chụp ảnh tại thảm đỏ sau đó Britney rời sự kiện.

Britney Spears lần thứ hai dự thảm đỏ cùng bạn trai. Ảnh: AFP.

Tháng 7, hai người lần đầu dự sự kiện tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time In Hollywood ở Los Angeles. Trước đó, nữ ca sĩ vắng bóng khỏi các sự kiện thảm đỏ hơn một năm vì những rắc rối cá nhân. Ngày 18/9, Britney phải ra tòa dự phiên phán xử về quyền giám hộ với cô. Giọng ca Toxic phải chịu sự quản giáo của cha - ông Jamie Spears - từ năm 2008, sau bê bối cô cùng con giam mình trong phòng 72 giờ. Cả Britney và Jamie đang xin bỏ quyền giám hộ với nữ ca sĩ.

Britney Spears (37 tuổi) và Sam Asghari (25 tuổi) quen khi anh đóng MV Slumber Party của nữ ca sĩ. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Theo Eonline, bạn trai luôn đồng hành Britney trong quãng thời gian khó khăn vừa qua. Nhiều nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đang tính chuyện kết hôn.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe Britney Spears quen Sam Asghari khi cùng đóng MV "Slumber Party". Video: Youtube.

Britney Spears từng trải qua hai lần ly hôn và có hai con với Kevin Federline. Sau đó, ca sĩ hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc JR Rotem, ca sĩ Howie Day, nhiếp ảnh gia Adan Ghalib, ông bầu Jason Trawick... nhưng các mối quan hệ đều không kéo dài.

Đạt Phan (theo TMZ)