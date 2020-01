Brad Pitt không quan tâm tin tái hợp vợ cũ

Tài tử Brad Pitt cho biết không đọc những bài viết về chuyện anh hội ngộ với vợ cũ Jennifer Aniston tại lễ trao giải SAG.

Ngày 23/1, khi được hỏi nghĩ gì về tin đồn quay lại với Jennifer, Brad Pitt nói với tờ ET: "Tôi không rõ. Tôi ngây thơ một cách hạnh phúc vì không đọc chúng trên mạng. Tôi sẽ luôn như vậy". Anh cho biết không dùng mạng xã hội và tránh đọc các bài báo về đời tư của bản thân.

Brad Pitt tại liên hoan phim Santa Barbara hôm 23/1. Ảnh: SBIFF.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với nam diễn viên tiết lộ với tờ ET Brad và Jennifer đều cảm thấy hài hước với các tin đồn và lời kêu gọi họ tái hợp từ khán giả. "Hai người bắt đầu trò chuyện lại với nhau sau khi các cuộc hôn nhân của họ đều đổ vỡ. Họ đôi lần gặp nhau nhưng không để bị chụp ảnh nhằm né gây ồn ào. Dù thường cố tình tránh Brad, Jennifer luôn ngưỡng mộ anh ấy. Cô ấy không ngờ việc họ chụp ảnh chung lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy", nguồn tin cho biết.

Năm 2004, Brad chia tay vợ Jennifer Aniston để đến với diễn viên Angelina Jolie. Sau này, Angie tiết lộ với tạp chí Vogue cô và Brad có tình ý từ khi cùng đóng phim Ông bà Smiths, khi Brad chưa ly hôn vợ. Theo ET, Brad Pitt là người chủ động làm lành với Jennifer Aniston khi xin lỗi cô vì sai lầm của anh trong quá khứ.

Brad Pitt và Jennifer lần đầu chụp ảnh chung sau hơn một thập kỷ hôm 20/1. Ảnh: AFP.

Tin đồn Brad và Jennifer tái hợp bắt đầu khi hai người chụp ảnh chung tại lễ trao giải SAG hôm 20/1. Jennifer ra sau cánh gà chúc mừng Brad Pitt thắng giải nam phụ điện ảnh với phim Once Upon A Time In Hollywood. Trong khi đó, Brad Pitt bị phát hiện đứng sau cánh gà chăm chú ngắm nhìn Jennifer phát biểu khi nhận giải nữ chính truyền hình với series The Morning Show.

Brad Pitt chưa hoàn tất thủ tục ly dị với Angelina Jolie, dù hai người xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4/2019. Tài tử cho biết không hẹn hò ai suốt ba năm qua, từ khi chia tay Angie.

Brad Pitt ngắm nhìn Jennifer Aniston tại SAG Brad Pitt ngắm Jennifer Aniston khi nhận giải thưởng. Video: Eonline.

Đạt Phan (theo ET, Elle)