Brad Pitt được dự đoán đoạt Quả Cầu Vàng

Brad Pitt được nhiều chuyên gia nhận định thắng giải nam phụ ở Quả Cầu Vàng 2020 với phim "Once Upon a Time in Hollywood".

Trước thềm lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 77 (vào sáng 6/1, giờ Việt Nam), các báo Âu Mỹ dự đoán kết quả. Một hạng mục nhận sự đồng thuận cao là nam diễn viên phụ trong phim điện ảnh, khi các tờ New York Times, Indiewire, Variety, Hollywood Reporter đều cho rằng Brad Pitt sẽ thắng. Trong Once Upon a Time in Hollywood, tài tử nhận nhiều lời khen khi hóa cascadeur phong trần, đồng hành nhân vật chính (Leonardo DiCaprio đóng).

Nếu thắng, Pitt sẽ có Quả Cầu Vàng thứ hai trong sự nghiệp (sau giải nam phụ với Twelve Monkeys năm 1996), đồng thời có bước chạy đà tốt trước Oscar 2020. Đối thủ lớn nhất của anh ở hạng mục là Joe Pesci - tài tử sinh năm 1943, hóa thân gã giang hồ gốc Italy trong The Irishman. Tờ Guardian và Independent đặt niềm tin vào chiến thắng của Pesci.

Ở "Phim chính kịch xuất sắc" - một trong hai giải lớn nhất mảng điện ảnh, giới phê bình chia rẽ giữa phim chiến tranh 1917 (Indiewire, Independent), phim hình sự The Irishman (Variety, Hollywood Reporter), tác phẩm tâm lý Marriage Story (Guardian) và Joker (New York Times). Điều này phản ánh sự khó lường của đường đua năm nay, khi nhiều tác phẩm được xem ngang cơ.

Ở giải điện ảnh quan trọng còn lại - "Phim hài kịch/âm nhạc xuất sắc", các cây bút chung đự đoán Once Upon a Time in Hollywood đăng quang. Tác phẩm của đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino được nhận định vượt trội so với bốn ứng viên còn lại là Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out và Rocketman.

Tuy nhiên, ngôi sao của Once Upon a Time in Hollywood - Leonardo DiCaprio - không được đánh giá cao ở hạng mục nam chính trong phim hài kịch/âm nhạc. Indiewire, Variety, Hollywood Reporter chọn Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), còn Guardian, Independent tin vào Taron Egerton (Rocketman).

Một tâm điểm khác của buổi lễ là liệu Scarlett Johansson (phim Marriage Story) - kiều nữ rất được hâm mộ - có thể giành Quả Cầu Vàng đầu tiên sau năm đề cử. Tuy nhiên, giới phê bình chỉ xếp cô vào vị thế có thể gây bất ngờ trong hạng mục nữ chính phim chính kịch. Ứng viên hàng đầu là Renée Zellweger - minh tinh được khen xuất thần khi hóa nữ ca sĩ Judy Garland trong phim Judy.

Bạn diễn của Johansson trong Marriage Story - Adam Driver - được cho là có cơ hội giành Quả Cầu Vàng cao hơn cô. Ở giải nam chính trong phim chính kịch, tờ Indiewire, Variety, Guardian đánh giá cao anh, còn Hollywood Reporter, Independent nghĩ chiến thắng thuộc về Joaquin Phoenix của Joker. Driver và Phoenix cũng được xem là hai ứng viên lớn ở Oscar 2020.

Ở hai hạng mục diễn xuất còn lại, Awkwafina (The Farewell) nhiều khả năng giành giải nữ chính trong phim hài kịch/âm nhạc, còn Jennifer Lopez (Hustlers) và Laura Dern (Marriage Story) nổi trội ở giải nữ phụ.

Một hạng mục được hầu hết các cây bút nhất trí kết quả là phim nói tiếng nước ngoài, khi Parasite vượt trội so với các đối thủ. Sau khi giành Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp), tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho liên tiếp thắng các giải khác và cũng được xem là ứng viên hàng đầu ở hạng mục phim quốc tế ở Oscar 2020.

Ở mảng truyền hình, mùa ba The Crown (xoay quanh Nữ hoàng Anh Elizabeth II) và Succession (kể về gia đình một tỷ phú truyền thông) được cho là cạnh tranh giải series chính kịch, còn Fleabag nổi trội nhất ở hạng mục series hài kịch/âm nhạc.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 77 sẽ diễn ra vào sáng 6/1 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles (Mỹ).

