BOSS ra mắt dòng Travel Line - 'bạn đường' của doanh nhân

Đại diện BOSS cho hay, những bộ suit hội tụ kỹ thuật may đo trứ danh của nhà sáng lập Hugo BOSS, và được áp dụng công nghệ hiện đại may mặc từ nước Đức. Vải may suit được chọn để mang lại sự thoải mái tối ưu, thoáng nhẹ khi mặc, đồng thời chống nhăn và được dệt với độ co giãn giúp quý ông vượt qua ngày dài dịch chuyển. BOSS Travel Line còn có Washable Suits – những bộ suit có thể gấp gọn, vo lại trong túi xách mà còn có thể giặt bằng máy như mọi loại quần áo thông thường mà không làm tổn hại đến form của chúng. Khi mang theo Washable Suits đi xa, phái mạnh không lo khi phải xách tay lên cabin máy bay, cũng không lo khi bộ đồ trang trọng bị dính bẩn.