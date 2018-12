BOSS phô diễn nghệ thuật thiết kế trong BST 'Create Your Look'

Các nhà thiết kế tài ba không ngừng sáng tạo để mang lại hình ảnh sang trọng, đẳng cấp và thời thượng cho quý ông BOSS trong mọi hoàn cảnh. Thương hiệu mong muốn thiết kế nên những bộ comple đa tính năng, không chỉ thích hợp với không gian làm việc ban ngày (business look) mà còn khiến người mặc trở nên nổi bật tại những buổi tiệc nhẹ (party look) hay cả những bữa tiệc sang trọng (evening look). Đó là lý do bộ sưu tập "Create Your Look" (CYL) ra đời, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với bộ sưu tập CYL, các quý ông luôn tỏa sáng với phong cách lịch lãm và thời thượng. Một chiếc áo sơ mi trắng hoặc đen, thêm một chiếc cà vạt tối màu thanh lịch kết hợp cùng thắt lưng, giày da và bộ comple là bạn đã có vẻ ngoài chuẩn mực BOSS để xuất hiện tại bất cứ sự kiện nào.

Nét độc đáo của dòng sản phẩm này là bạn có thể kết hợp các dáng áo comple với các kiểu quần dài và áo gile khác nhau như dáng ôm vừa (regular), dáng ôm (slim) hay ôm sát (extra slim fit) để tạo ra một bộ trang phục phù hợp với dáng vóc, sự kiện và sở thích. Từ trái qua, Lewis Hamilton- tay đua công thức một, Mats Hummels- trung vệ đội tuyển Đức và vận động viên đua thuyền lừng danh Alex Thomson.

Nico Rosberg - tay đua xe hơi danh tiếng người Đức trẻ trung khi kết hợp trang phục “Create You Look” cùng áo thun và giày sneaker của BOSS.

Anh xuất hiện không kém phần ấn tượng trong phong cách cổ điển chuẩn mực BOSS khi kết hợp bộ comple CYL với sơ mi trắng, giày da và cà vạt tối màu.

Áo conple CYL kết hợp cùng quần jeans mang lại cho Nico Rosberg vẻ ngoài năng động.

Phái mạnh có thể kết hợp những món đồ khác nhau trong bộ sưu tập “Create your look” của BOSS để có vẻ ngoài hoàn hảo.

Dù xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý ông BOSS cũng toát lên nét lịch lãm và thời trang trong trang phục “Create Your Look”.

Hệ thống cửa hàng Hugo Boss

- Hà Nội: 60 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (0439378131)

- TP HCM: Union Square, 116 Nguyễn Huệ, quận 1 (0838234062)

(Nguồn: BOSS)