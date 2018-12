Boney M và cựu thủ lĩnh nhóm Smokie đến Việt Nam biểu diễn

Tiếng kèn Kenny G gợi hoài niệm cho khán giả Việt / Kenny G trò chuyện với khán giả bằng tiếng Việt

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Boney M và Chris Norman sẽ tới Hà Nội biểu diễn chung trong một đại nhạc hội.

Nhóm nhạc Boney M phiên bản 2016. Ngoài Liz Mitchell (áo xanh) là “linh hồn” của ban nhạc từ thời kỳ đầu, ba thành viên còn lại mới gia nhập nhóm từ thập niên 2000.

Boney M là nhóm nhạc Disco người Đức với bốn thành viên nổi danh từ giữa thập niên 1970. Nhóm có nhiều bài hát được thế hệ khán giả Việt 6x, 7x yêu mến như Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker hay những ca khúc Giáng sinh như Jingle Bells, Mary’s Boy Child, Petit Papa Noel... Với phong cách pha trộn giữa Disco và Calypso (thể loại nhạc của người gốc Phi ở Caribbean), Boney M có hàng chục ca khúc đứng thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng châu Âu.

Trải qua 40 năm hoạt động, Boney M nhiều lần thay đổi thành viên nhưng giọng ca chính - Liz Mitchell - vẫn gắn bó với ban nhạc. Hiện Boney M đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Chris Norman - cựu thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại Smokie.

Chris Norman là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc rock Smokie thành lập năm 1964. Với phong cách rock ballad, ông từng là thần tượng của giới trẻ Việt thập niên 1980. Các ca khúc nổi tiếng nhất của ông như Living Next Door to Alice, Stumblin’ In, Midnight Lady...

Bước sang tuổi 65, Chris Norman vẫn đứng trên sân khấu và lưu diễn từ châu Âu đến châu Á. Ông trình diễn các nhạc phẩm nổi tiếng khi còn là thủ lĩnh nhóm Smokie.

Dàn nhạc công, hát bè của Boney M và Chris Norman cùng các biên tập, đạo diễn âm nhạc đến từ Anh, Mỹ, Đức sẽ hội tụ tại Hà Nội tháng 10. Thomas Pemberton - nhà sản xuất người Mỹ, từng tạo nên thành công cho Boney M - cũng có mặt.

