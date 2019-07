'Bom xịt' khiến phòng vé Mỹ sụt gần 10% so với nửa đầu 2018

Dù "Avengers: Endgame" ăn khách, doanh thu điện ảnh sáu tháng qua ở nước này sụt vì còn tác phẩm kém chất lượng.

'Avengers: Endgame' trở lại top 10 phòng vé Mỹ / Bom tấn và bom xịt nửa đầu năm 2019

Hollywood Reporter không công bố tổng tiền bán vé ở Mỹ nhưng cho biết giảm 9,4% so cùng kỳ năm ngoái. Theo trang này, nguyên nhân chính là một số phim hè kinh phí lớn như Godzilla: King of the Monsters, Men in Black: International và The Secret Life of Pets 2 không thu đạt kỳ vọng.

Ở Mỹ, King of Monsters mới thu 106 triệu USD, trong khi Godzilla (2014) kiếm 200 triệu USD. Men in Black: International thành bom xịt với doanh thu 65 triệu USD, còn phần ba (2012) thu 179 triệu USD. The Secret Life of Pets 2 mới thu 131 triệu USD, chưa bằng nửa phần đầu (368 triệu USD).

Một phim khác ế khách là Dark Phoenix - hồi kết về các X-Men của hãng Fox. Phim kinh dị Annabelle Comes Home cũng bị dự đoán khó thu bằng Annabelle: Creation (2017).

Phần lớn phim gây thất vọng phòng vé là các phần tiếp theo hoặc tiền truyện. Tuy nhiên, Hollywood Reporter nhận định chúng kém hút khách do chất lượng chứ không phải khán giả chán các phần tiếp theo. Trang này dẫn chứng bằng thành tích cao của Avengers: Endgame và John Wick 3. Cả hai phim được trên 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Cảnh phim Avengers Endgame khi không có kỹ xảo Cảnh phim "Avengers: Endgame" khi không có kỹ xảo.

Bất chấp tình hình chung đi xuống, Disney vẫn thắng lớn, thống trị phòng vé với 40% tổng doanh thu. Hãng phát hành cả bốn phim ăn khách nhất ở Mỹ từ đầu năm là Avengers: Endgame (841,3 triệu USD), Captain Marvel (426 triệu USD), Aladdin (305 triệu USD) và Toy Story 4 (236 triệu USD, mới chiếu đến tuần hai). Hãng Warner Bros. chiếm 15,3% thị phần, tiếp theo là Universal (15,29%), Lionsgate (7%), Sony (5,8%) và Paramount (5,4%).

Dù doanh thu nửa đầu năm kém, chuyên gia phòng vé Paul Dergarabedian vẫn tin Hollywood có thể "lật ngược thế cờ". Theo ông, nếu các phim Spider-Man: Far From Home, The Lion King, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Frozen 2, Doctor Sleep, Cats và Star Wars: The Rise of Skywalker ăn khách như kỳ vọng, tổng danh thu phòng vé Mỹ thậm chí có thể vượt năm ngoái (11,9 tỷ USD).

Ân Nguyễn