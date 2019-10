Bộ sưu tập veston Mon Amie cho doanh nhân Việt

Ngoài ra, hãng cũng có dịch vụ may đo online dành cho các khách hàng ở xa; bảo hành 3 năm áp dụng cho các khách hàng tăng cân hoặc giảm cân miễn phí; thiết kế, tư vấn, may đo đồng phục Veston sơ mi, cao cấp dành cho các công ty mong muốn có một nhận diện thương hiệu đến khách hàng; bán Veston may sẵn chỉnh sửa theo yêu cầu dành cho các khách hàng muốn mua sẵn. Thương hiệu cũng lưu trữ số đo khách hàng trên 5 năm thuận tiện việc may lại. Theo đại diện thương hiệu, hiện nay Mon Amie đã bắt đầu xây dựng hệ thống các tailor tại Australia, Mỹ, Thailand và nhiều thị trường quốc tế khác với mong muốn mang ta nước ngoài sản phẩm đẳng cấp với thương hiệu Việt Nam, cùng "Tinh hoa bàn tay Việt" của các nghệ nhân may gốc Huế.