Bộ sưu tập đầm cưới của NTK Việt Nam xuất hiện trên báo Mỹ

New York Times viết: "Trần Phương My, nhà thiết kế gốc TP HCM Việt Nam, đã cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới vượt qua những khuôn khổ truyền thống với gam màu đỏ tươi, sử dụng găng tay màu đen trên tông màu trắng chủ đạo của váy cưới và những chiếc nón cách điệu thời trang". Theo cây bút của tờ báo Mỹ, trên sàn diễn, người mẫu của Phuong My bước đi giữa những bông hoa trên cành cây trong thiết kế áo choàng, jumpsuits, vest váy và một số thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami.