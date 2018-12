Bổ sung kiến thức về vitamin C và E để đẹp hơn mỗi ngày

“Nàng Mega” là bộ sản phẩm gồm NAT C, Revetize, NNO, NNO Vite... được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên chuyên làm đẹp cho da và tóc đến từ Công ty Mega We Care. “Nàng Mega” giúp hàng triệu phụ nữ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng, thảo dược, thuốc kế toa và không kê toa an toàn, hiệu quả, chất lượng cao,

Đặc biệt, serum NNO Vite với dẫn xuất vitamin C, Bisabolol thiên nhiên, vitamin E thiên nhiên có tác dụng: thẩm thấu nhanh và cho tác dụng cao; ức chế tổng hợp melamin, làm cho da trắng sáng dần lên; duy trì, cân bằng độ ẩm tự nhiên của da và giúp ngăn ngừa lão hoá da.

Từ 15/11 đến 31/12, khi mua một hộp NNO hoặc một hộp NNO Vite, khách hàng được tặng một thẻ cào với cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị như: một giải nhất - một xe máy Yamaha Yanus trị giá 31,5 triệu đồng; 7 giải nhì - 1 kiềng vàng SJC 9999 trị giá 7,22 triệu đồng; 7 giải ba - một vàng miếng SJC 9999 trị giá 3,61 triệu đồng; 700 giải tư - một hộp NNO Vite trị giá 270.000 đồng; 7.000 giải khuyến khích - một hộp NNO trị giá 95.000 đồng.

Sản phẩm của công ty Mega We care Việt Nam được bán tại các nhà thuốc uy tín trên toàn quốc. Điện thoại tư vấn: 08 3812 7207