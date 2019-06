Cũng trong năm 2018, Bradley Cooper nhận vai chính trong "bom tấn" A Star is Born. Bộ phim nhận một giải Oscar và mang về đề cử "Diễn viên chính xuất sắc" cho Bradley. Sau A Star is Born, tài tử dính tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Lady Gaga. Hai người phủ nhận tin đồn này. Theo Us Weekly, Irina cho biết không tin chồng ngoại tình trong khi tài tử nói muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau bộ phim. Ảnh: Harper Bazzar.