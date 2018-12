Bố mẹ nữ diễn viên 'Yes or No' thiệt mạng do hỏa hoạn

Diễn viên Thái Lan tìm đến cái chết vì hôn nhân tan vỡ

Tờ Ettoday đưa tin, khoảng 2h30 phút sáng 26/9, nhà riêng của nữ diễn viên Tina Jittaleela xảy ra hỏa hoạn. Khi đó, bố mẹ cô ở tầng hai, không kịp chạy nên đã thiệt mạng.

Tina và bố mẹ lúc sinh thời.

Đội cứu hỏa phải mất hai tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Thi thể bố Tina - ông Somchai Jittaleela (66 tuổi) - và mẹ cô - bà Piyawan Jittaleela (65 tuổi) - được tìm thấy dưới sàn nhà trong phòng ngủ. Ngôi nhà nơi gia đình Tina sinh sống là nhà cổ có 52 năm lịch sử. Đây là xưởng sản xuất thuốc nam, trong đó có nhiều nguyên vật liệu dễ bắt lửa.

Tina bị sốc trước sự ra đi đột ngột của cha mẹ. Người quản lý cho biết cô chưa thể trả lời phỏng vấn báo giới. Tina chỉ viết trên Instagram: “Bố mẹ xin hãy yên nghỉ, bố mẹ mãi mãi ở trong tim con. Đừng lo cho con...”. Nhiều người hâm mộ cũng chia buồn cùng cô.

Tina (trái) và Aom (phải) trong "Yes or No".

Tina Jittaleela sinh năm 1991, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Cô là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Bố mẹ cô đều là người Trung Quốc, sau đó tới định cư tại Thái Lan.

Cô được khán giả Thái yêu mến với vai diễn Kim trong phim điện ảnh đồng giới Yes or No, đóng cùng nữ diễn viên Aom Sushar. Bộ phim thành công ngoài mong đợi nhờ ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Với Yes or No, Tina và Aom bước vào hàng ngũ những diễn viên trẻ thành công ở xứ sở chùa Vàng.

Vẻ "điển trai" đốn tim các fan của Tina.

Trở thành "tomboy" hút khách nhất trên màn ảnh Thái, Tina còn có một lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Cô từng được mời đến giao lưu với khán giả nhiều nước trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Tina mới đến Việt Nam hồi tháng một.

Lan Anh