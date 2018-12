Bố dượng chuyển giới của Kim buồn vì bị con cái xa lánh

Siêu mẫu Kendall Jenner: Tuổi trẻ tự do và nỗi đau khi cha chuyển giới / Những khoảnh khắc nữ tính của ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner

Ngày 22/5, Caitlyn Jenner chia sẻ trên tờ Broadly về cuộc sống hiện tại. Ngôi sao truyền hình thực tế 68 tuổi nói dù có tới 10 người con (sáu con ruột, bốn con của vợ sau - Kris Jenner), Caitlyn vẫn thường xuyên đơn độc trong căn nhà ở Malibu (Mỹ), bên chú chó Bertha.

"Tôi dành rất nhiều thời gian ở một mình trong nhà. Tôi có rất nhiều con, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh, việc duy trì mối quan hệ gắn bó với chúng thật khó khăn. Chúng có cuộc sống riêng", ngôi sao chuyển giới thổ lộ.

Caitlyn Jenner bị gia đình Kardashian quay lưng gần một năm qua.

Theo Caitlyn Jenner, bà mất toàn bộ quan hệ với các con và không còn nói chuyện với gia đình Kardashian. Thời gian qua, gia đình Kardashian đón thêm nhiều thành viên nhí - con của Kylie Jenner, Khloe và Kim Kardashian - nhưng Caitlyn không có mặt trong các sự kiện này.

Trong cuộc phỏng vấn, Caitlyn Jenner nhiều lần nói về cái chết: "Chúng ta chỉ là những con người bình thường, tới với thế giới này trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta đến rồi đi và cuối cùng tôi hy vọng nằm xuống, có gia đình ở bên". Caitlyn Jenner cũng bị cộng đồng LBGTQ (những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính) chỉ trích vì ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Caitlyn Jenner (áo đỏ) bên các con cháu.

Trước khi chuyển giới, Caitlyn Jenner tên Bruce Jenner. Thông tin Bruce Jenner chuyển giới được công bố ngày 2/6/2015. Thời điểm ông tuyên bố ly hôn Kris Jenner và trở thành phụ nữ, gia đình Kardashian vẫn ủng hộ quyết định của ông. Quan hệ của họ xấu đi sau khi Caitlyn phát hành cuốn hồi ký, kể nhiều chi tiết mà bà Kris Jenner cho rằng bịa đặt và phản bội gia đình. Kim Kardashian cũng từng lên tiếng cảnh cáo bố dượng.

Cuốn tự truyện The Secrets of My Life của Caitlyn Jenner nói nhiều về xung đột trong đời sống vợ chồng của ngôi sao chuyển giới và bà Kris Jenner. Caitlyn cho rằng vợ cũ biết rõ giới tính và ý định chuyển giới của ông nhưng lại giả vờ như không hay. Ông cũng chỉ trích Kris Jenner nắm giữ hết tiền bạc và quyền lực trong nhà.

Minh Anh