Bộ đồ ở cảnh phim gợi cảm có giá hơn 400.000 USD

Quần bó và áo khoác da minh tinh Olivia Newton-John mặc trong phim "Grease" được mua với giá 405.700 USD (hơn 9,4 tỷ đồng).

Theo Guardian, một người giấu tên mua bộ trang phục tại cuộc đấu giá gần đây ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ). Số tiền bán được gấp đôi dự tính ban đầu của ban tổ chức.

Cảnh nhảy gợi cảm kinh điển trong phim Grease Cảnh nhảy gợi cảm kinh điển trong phim "Grease". Video: youtube.

Chiếc quần da cá mập từng xuất hiện ở cảnh nổi tiếng của phim Grease (1978). Ở cảnh này, nữ sinh Sandy (Olivia Newton-John đóng) nhảy cùng Danny (John Travolta) - gã thanh niên phóng khoáng - trên nền bài You’re the One That I Want. Trích đoạn đánh dấu nhân vật nữ từ ngoan hiền thành gợi cảm.

Năm 2018, nhân ra mắt hồi ký Don’t Stop Believin’, trên Radaronline, Olivia Newton-John kể lại trải nghiệm đau đớn khi mặc chiếc quần ở cảnh quay. Trang phục bó sát đến mức Newton-John không thể mặc theo cách thông thường. Trên trường quay, ê-kíp phải khâu chiếc quần thật sát da nữ diễn viên để định dáng. Bà hầu như không thể ăn hay uống gì và gần như ngất xỉu. Đến buổi ăn, nữ diễn viên được cắt chỉ khâu và sau đó được khâu lại để tiếp tục ghi hình.

Grease do Randal Kleiser đạo diễn, được xem là phim tình cảm âm nhạc kinh điển. Có kinh phí chỉ 6 triệu USD, nó thu đến 396 triệu USD toàn cầu, là phim âm nhạc ăn khách nhất thời điểm đó. Nếu quy đổi theo lạm phát tiền tệ, Grease có doanh thu thứ 28 lịch sử phòng vé Mỹ. Nhiều chi tiết phim đi vào văn hóa đại chúng về sau.

Olivia Newton-John (trái) và John Travolta - hai diễn viên chính của phim. Ảnh: Paramount.

Cuộc đấu giá các vật phẩm từ phim thu được 2,4 triệu USD. Một tấm poster có các diễn viên ký tặng được mua với 64.000 USD, dù giá khởi điểm chỉ 1.000 USD. Bộ váy nữ chính mặc ở buổi công chiếu phim tại Los Angeles (Mỹ) giá 18.750 USD, trong khi một chiếc áo khoác Pink Ladies lên đến 50.000 USD.

Tiền thu được giúp gây quỹ điều trị ung thư của Newton-John ở Australia. Bà cho biết tái phát ung thư vú từ năm 2017 và bệnh tiến triển nặng gần đây. Minh tinh sinh năm 1948 thành lập trung tâm Olivia Newton-John Cancer and Wellness ở Melbourne (Australia) để hỗ trợ các bệnh nhân.

Ân Nguyễn