Black Pink nhận nhiều lời khen ở Indonesia

Bốn thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc - Black Pink - được nhiều fan châu Á khen xinh đẹp, thân thiện khi đến Indonesia giao lưu.

Nhóm nhạc thần tượng Black Pink vừa tổ chức sự kiện "Awesome Live" tại thủ đô Jakarta (Indonesia). "Gà cưng" của công ty YG giao lưu với cộng đồng Blink (tên fandom của nhóm) và quảng bá sản phẩm. Ngoài fan bản địa, hàng nghìn fan quốc tế theo chân Black Pink đến Indonesia gặp gỡ thần tượng.

Tại sự kiện, bốn cô gái cùng fan chơi trò chơi, kể kỷ niệm vui buồn và chụp ảnh. Nhiều khán giả khen Black Pink thân thiện, không có khoảng cách với người hâm mộ.

Khán giả viết trên Instagram: "Các thành viên ngoài đời rất xinh đẹp, liên tục cười với fan", "Họ có được yêu mến khắp thế giới nhờ thân thiện, chiều người hâm mộ", "Buổi giao lưu rất đáng nhớ, hiếm có thần tượng nào cởi mở và đáng yêu như vậy"...

Lisa (trái) selfie với chiếc điện thoại màu xanh đa sắc, trong khi Rose khoe với fan mẫu điện thoại màu bạc ánh kim.

Bên cạnh trò chuyện, nhóm còn tham gia livestream màn "đập hộp" Galaxy A71 - sản phẩm đầu tiên của Samsung trong năm 2020 - có hợp tác với nhóm. Các người đẹp chia sẻ cảm nghĩ về thiết kế và chọn màu sắc yêu thích. Rose cho biết "yêu" sản phẩm từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi chọn ngay model màu bạc khi thấy chiếc điện thoại này", cô nói. Chị cả Jisoo cũng ưu ái màu bạc ánh kim, ton-sur-ton với trang phục. Còn Jennie và em út Lisa thích màu xanh đa sắc.

Trong phần tiếp theo chương trình, bốn thành viên trải nghiệm chất lượng hình ảnh "chuẩn điện ảnh" của Galaxy A71, theo dõi bình luận của fan suốt livestream... Nhóm ấn tượng với màn hình tràn viền vô cực Infinity-O, kích thước 6.7 inch lớn với độ phân giải Full HD+, tấm nền Super AMOLED, mỏng chỉ 7,7mm, cầm nắm vừa tay.

Suốt buổi, Black Pink liên tục đưa máy lên cao hoặc ra xa chụp ảnh selfie. Rose rủ Lisa chụp ảnh với camera trước 32MP, còn Jennie muốn kết nối với fan, khẳng định sẽ chụp ảnh selfie và đăng lên Instagram. Camera trước của máy sở hữu công nghệ AI nhận diện và tối ưu hóa hình ảnh, còn camera sau lên tới 64MP - cao nhất hiện nay. Bên cạnh đó, Black Pink còn thích camera macro 5MP vì hữu ích khi chụp cận cảnh, khoe các món quà nhỏ xinh fan tặng... Máy còn có ống kính góc rộng 123 độ 12MP, camera đo độ sâu 5MP và nhiều tính năng khác.

Rose và Lisa cùng selfie thử camera trước.

Trong phần thi "Awesome Dance Cover" mà Black Pink làm giám khảo, bốn thành viên tranh thủ chụp ảnh với fan bằng chiếc Galaxy A71. Trong đó có kiểu ảnh chụp ở cự ly gần, nhóm sử dụng ống kính góc rộng để lấy hết khuôn mặt của cả idol lẫn hàng trăm Blink tại sự kiện. Một bức khác ghi lại cả nhóm với các đội nhảy "cover" từ bảy quốc gia, rõ mặt dưới ánh sáng sân khấu lung linh.

Hệ thống Quad-Camera còn tối ưu hóa khả năng quay video chống rung. Trước đó, thiết bị này giúp Black Pink quay từ clip "nhá hàng" video vũ đạo "Awesome Dance", thu hút hàng triệu lượt xem. Nhóm cho biết Galaxy A71 sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho họ khi ra album mới năm nay.

Tại buổi giao lưu, nhóm phát giai điệu bắt tai của Awesome screen, Awesome camera, Long battery life, gắn liền với tính năng khác biệt của chiếc điện thoại mới. Ở phần "Quiz Show", các cô gái tương tác với fan, thử tài đoán tên bài hát, chia sẻ cảm nhận và trò chuyện tính năng nổi bật của máy như pin 4.500mAh, sạc nhanh 25W, chip Snapdragon 730G...

Cuối sự kiện, nhóm gửi những lời cảm ơn cộng đồng Blink nói chung và fan Indonesia nói riêng. Họ cho biết điệu nhảy Awesome Dance cùng bức ảnh sắc nét "nghìn người trong một khung hình", quay chụp bằng Galaxy A71, giúp nhóm rút ngắn khoảng cách với fan toàn cầu.

Từ trái qua: Rose, Jennie, Jisoo, Lisa.

Black Pink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, do công ty YG Entertainment quản lý. Nhóm ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rose, Lisa. Họ được công ty quản lý định hướng phủ sóng toàn cầu từ thuở ban đầu. Các đĩa đơn As If It's Your Last, mini album Square Up... của nhóm từng gây sốt ngay khi phát hành. Trong đó Square Up từng đứng thứ 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du xếp thứ 55 trên tại Billboard Hot 100. MV Kill this love ra mắt đầu tháng tư đang giữ kỷ lục 200 triệu lượt xem nhanh nhất trên Youtube, sau 11 ngày 18 tiếng 48 phút.

Tháng 4/2019, Forbes Hàn Quốc công bố Black Pink đứng đầu danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất năm 2019 (Forbes Korea Power Celebrity 2019). Thống kê dựa trên bốn chỉ số: lợi nhuận (từ việc đóng phim, bán album, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh), tiếp xúc với truyền thông, hoạt động phát sóng và ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vạn Phát